Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об уверенной победе своей команды в матче КХЛ против «Торпедо»

(5:1).

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Эмоциональный матч? Не согласен. Все спокойно, все контролировалось. Жаль, что начался не хоккей. Можно было все предотвратить, но не получилось. Повторюсь: надо уметь проигрывать. Это должно стать уроком для людей.

На старте переиграли тактически "Торпедо"? Я считаю, что мы все периоды контролировали. Могу повторить: в Нижнем Новгороде одна из самых шумных арен в силу акустики, заполняемости.

В третьем периоде была установка играть в энергосберегающий хоккей? Честно сказать, тут лед — дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло. Я призываю лигу обратить внимание, особенно на хоккеиста Бойкова, который несколько раз чуть не нанес травму. Если он не сделал это сейчас, то не значит, что не сделает потом. Если Плотникова за его бэкграунд отстраняют на два матча… Бойков не хоккеист, это антихоккеист. Взять НХЛ, предсезонный матч "Тампы‑Бэй" и "Флориды". Там переросло все в побоище, и что по итогу: 100 тысяч долларов штраф клубу, 25 — тренеру. Если тут мне за критику судей штраф 300–500 тысяч рублей давали… Было видно, что Бойков хотел нанести травму. И за такое надо наказывать», — передает слова Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем поединке команда вновь сыграет против «Торпедо» 10-го октября.