Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика»
«Плохо очень начали игру.  Несмотря на быстрый гол — а быстрые голы в основном как-то отрицательно действуют на команду — пытались на лавке привести всех в чувство.  Но, видимо, то, что так удачно забили, вызвало какую-то расхлябанность.  Противник в первом периоде нас просто переиграл.  Мы-то первый период выиграли, но преимущество было у команды противника.

Во втором периоде соперник воспользовался нашими ошибками и забил.  Начиная с конца второго периода, мы начали играть поактивнее, агрессивнее, создавать моменты.  В третьем периоде, естественно, противник играл по счёту.  Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе.  В следующем поединке команда снова встретится с «Амуром» 9-го октября.