Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Плохо очень начали игру. Несмотря на быстрый гол — а быстрые голы в основном как-то отрицательно действуют на команду — пытались на лавке привести всех в чувство. Но, видимо, то, что так удачно забили, вызвало какую-то расхлябанность. Противник в первом периоде нас просто переиграл. Мы-то первый период выиграли, но преимущество было у команды противника.

Во втором периоде соперник воспользовался нашими ошибками и забил. Начиная с конца второго периода, мы начали играть поактивнее, агрессивнее, создавать моменты. В третьем периоде, естественно, противник играл по счёту. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. В следующем поединке команда снова встретится с «Амуром» 9-го октября.