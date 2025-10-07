Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).

Александр Гальченюк — главный тренер «Амура» t.me/hcamur1957

«Проиграли до этого три матча. Было очень много заболевших ребят, но мы терпели и сражались. Сейчас все выздоровели, дали хороший бой. Нам повезло больше.

Где берем силы и эмоции в 4-м матче на выезде? Стараемся, чтобы у нас были хорошие психологические и физические кондиции», — передает слова Гальченюка «Матч ТВ».

После этого матча «Амур» располагается на 9-й позиции в таблице Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане вновь встретятся с «Нефтехимиком» 9-го октября.