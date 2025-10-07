Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).
«Проиграли до этого три матча. Было очень много заболевших ребят, но мы терпели и сражались. Сейчас все выздоровели, дали хороший бой. Нам повезло больше.
Где берем силы и эмоции в 4-м матче на выезде? Стараемся, чтобы у нас были хорошие психологические и физические кондиции», — передает слова Гальченюка «Матч ТВ».
После этого матча «Амур» располагается на 9-й позиции в таблице Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане вновь встретятся с «Нефтехимиком» 9-го октября.