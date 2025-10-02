Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (2:3 Б).

Бенуа Гру — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Почему не получилось отыграться? Был отличный камбэк. В большинстве нужно находить способы забрасывать шайбы, чего мы не сделали.

Каких эмоций больше — радости от камбэка или разочарования от результата? Я не расстроен усилиями команды, мы боролись, но и соперник вышел готовым. Мы медленно начали матч, а "Динамо" — отлично. (Вратарь) Сергей Мыльников провел хорошую игру. Хорошо, что мы поняли, что нужно играть до самого конца. В овертайме в формате "4 на 3" нужно играть лучше.

Буллит Дер-Аргучинцева? У нас есть уверенность в ребятах. Если бы он реализовал буллит, вы бы не задавали этот вопрос. Семен отлично сыграл, он попробовал так исполнить (бросок), потому что был уверен в себе», — цитирует Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» занимает 5-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Шанхайских Драконов» 4-го октября.