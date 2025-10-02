«Динамо» на своем льду обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Максим Джиошвили globallookpress.com

Голами в составе победителей отличились Девин Броссо (33') и Максим Джиошвили (43').

Шайбы в составе «Трактора» забросили Логан Дэй (58') и Михаил Григоренко (60').

В овертайме ни одна из команд не смогла забросить, в серии буллитов сильнее оказались хозяева — победный бросок на счету Никиты Гусева.

«Динамо» поднялось на 8-е место в Западной конференции с 11 очками, «Трактор» остается 5-м на Востоке с 13 баллами.