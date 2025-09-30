Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Локомотива» (3:2 Б).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер «Динамо» Мн globallookpress.com

«Конечно, победить чемпиона для нас большой плюс. Неплохо играли, но первые десять минут третьего периода мы встали и перестали кататься и играть, стали проигрывать борьбу. Зак (Фукале) нам помог, потому что могли уступить. Но потом взяли себя в руки. Хорошая игра, но в эти десять минут все линии просели.

Мы играли с чемпионом, это очень обученная команда. У них все четыре линии очень хорошие, вопрос может решить каждый», — передает слова Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. В следующей встрече «зубры» сыграют против «Северстали» 1-го октября.