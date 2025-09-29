Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (3:2).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Прошлая игра в Нижнем Новгороде была тяжелая. "Торпедо" превосходило нас по движению. Дорога была сложной, поэтому дали ребятам отдых, что нам помогло. Наша команда сегодня хорошо двигалась. Когда надо мы забили свои голы и выстояли в обороне, действуя самоотверженно. После второго пропущенного гола взяли тайм-аут и спокойно объяснили, что дальше делать.

Игра Артема Кудашова? Самое главное было сделать так, чтобы Артем Кудашов не расстроился после удаления в первой смене. У нас есть травмированные, поэтому он играл в атаке. Я им доволен», — цитирует Гришина журналист СЭ Михаил Зислис.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 2-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе, «волки» победили в 4-й встрече подряд. В следующем поединке команда сыграет против «Лады» 2-го октября.