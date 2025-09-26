Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» на старте сезона.

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Изменения начались с конца прошлого сезона. Хоккеисты покидают команду — это объяснимо. Все зависит от того, какие задачи перед командой стоят. Глупо ставить цель — просто поиграть в КХЛ. Она должна быть чуть выше, чем то, что реально может осуществить тот или иной спортсмен. Это нормально. А "Салават" — молодцы, они бьются, несмотря на потери в составе», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Салават Юлаев» на данный момент занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции, набрав 4 очка.

Ранее «Салават Юлаев» обменял американского форварда в «Ак Барс», получив взамен денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.