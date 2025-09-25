Мать Овечкина высказалась о травме форварда «Вашингтона»

Олимпийская чемпионка по баскетболу, мать капитана, прокомментировала ситуацию с травмой своего сына.

«Не переживайте, всё с ним будет хорошо. Мы все ждём, когда он начнёт играть», — цитирует её слова ТАСС.

Напомним, 40-летний форвард 18 сентября не смог завершить первую тренировку перед стартом сезона и покинул лёд из-за повреждения. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери позже отметил, что травма не является серьёзной. После этого Овечкин пропустил несколько занятий и предсезонный матч против «Бостона» (5:2), однако 23 сентября возобновил индивидуальные тренировки на льду.