ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«Золотой мяч»-2025: кого засудили, а кого переоценили?
  • 09:15
    • Хачанов проиграл Мюллеру в первом круге турнира в Пекине
  • 10:34
    • Мать Овечкина высказалась о травме форварда «Вашингтона»
  • 08:55
    • Смолов: В РПЛ будет серьезная борьба за чемпионство
  • 00:31
    • Хет-трик Альвареса обеспечил «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
  • 23:59
    • «Рома» в гостях обыграла «Ниццу», а «Фрайбург» одолел «Базель» в ЛЕ
    Все новости спорта

    Мать Овечкина высказалась о травме форварда «Вашингтона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала ситуацию с травмой своего сына.

    Александр Овечкин
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Не переживайте, всё с ним будет хорошо. Мы все ждём, когда он начнёт играть», — цитирует её слова ТАСС.

    Напомним, 40-летний форвард 18 сентября не смог завершить первую тренировку перед стартом сезона и покинул лёд из-за повреждения. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери позже отметил, что травма не является серьёзной. После этого Овечкин пропустил несколько занятий и предсезонный матч против «Бостона» (5:2), однако 23 сентября возобновил индивидуальные тренировки на льду.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Амур» снова проиграет дома?
  • «Амур» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • У «Барыса» будут шансы против проблемных казанцев
  • Барыс — Ак Барс. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кецманович — Меншик
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие