Кравец: В плане создания моментов мы полностью переиграли «Ак Барс»

    «Астон Вилла» — «Болонья»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

    «Очень хорошая игра для ребят в плане самоотдачи, движения, работы. В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но как всегда не хватило мастерства в завершении. И в большинстве пришлось делать перестановки… С листа очень сложно сыграть. Достаточно было большинства. Нужно было забить хотя бы один гол — тогда и результат был бы другой. А так — это день и ночь даже по сравнению с матчами в этой поездке.

    Сегодня была совершенно другая команда. Несмотря на то, что четыре человека из основной обоймы не играли, ребята себя проявили и показали, что они могут играть, и что им можно давать шанс в основной команде», — передает слова Кравца «Матч ТВ».

    • После этого матча «Барыс» занимает 10-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Сибири» 27-го сентября.

