    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 17:20
    • Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
    Все новости спорта

    Гальченюк: Для меня самое главное, чтобы был прогресс

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур ЦСКА
    Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк подвел итог матча против ЦСКА (2:0).

    Александр Гальченюк
    Александр Гальченюк

    «Ребята очень были заряжены на победу. Готовились серьезно, перед игрой была тихая раздевалочка, виден был запредельный настрой, молодцы.

    Не было установки сразу забить в первые пять‑десять минут. Был запредельный настрой, но с такой командой, как ЦСКА, мы не можем побежать шашки наголо. Свои действия нужно контролировать, должна присутствовать игровая дисциплина.

    Я бы сказал, что идет рост команды, "Динамо" мы морально были не готовы победить, но та игра помогла нам победить сейчас. Мне нравится рост, команда спрогрессировала.

    Для меня самое главное, чтобы был прогресс: игроки и система игры становились лучше. Проиграли или выиграли, но мы должны прогрессировать. Этот прогресс мне понравился. В целом скажу, что была хорошая домашняя серия», — приводит слова Гальченюка «Матч ТВ».

    После 8 матчей «Амур» с 8 очками теперь шестой на «Востоке». ЦСКА (9) занимает 4-е место в Западной конференции после 9 игр.

