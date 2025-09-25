Гальченюк: Для меня самое главное, чтобы был прогресс

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Ребята очень были заряжены на победу. Готовились серьезно, перед игрой была тихая раздевалочка, виден был запредельный настрой, молодцы.

Не было установки сразу забить в первые пять‑десять минут. Был запредельный настрой, но с такой командой, как ЦСКА, мы не можем побежать шашки наголо. Свои действия нужно контролировать, должна присутствовать игровая дисциплина.

Я бы сказал, что идет рост команды, "Динамо" мы морально были не готовы победить, но та игра помогла нам победить сейчас. Мне нравится рост, команда спрогрессировала.

Для меня самое главное, чтобы был прогресс: игроки и система игры становились лучше. Проиграли или выиграли, но мы должны прогрессировать. Этот прогресс мне понравился. В целом скажу, что была хорошая домашняя серия», — приводит слова Гальченюка «Матч ТВ».

После 8 матчей «Амур» с 8 очками теперь шестой на «Востоке». ЦСКА (9) занимает 4-е место в Западной конференции после 9 игр.