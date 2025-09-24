В среду, 24 сентября, ярославский «Локомотив» примет череповецкую «Северсталь» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Северсталью».

До матча

18:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив», вмещающем 9071 зрителей.

18:40 Главные судьи: Ромасько Евгений и Сидоренко Максим.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Иванов, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрэз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев, Волков.

Стартовый состав ХК «Северсталь»

«Северсталь»: Самойлов, Скотников; Грудинин, Буренов, Калдис, Ващенко, Камалов, Давыдов, Фомин; Иванцов, Цицюра, Скоренов, Пилипенко, Абросимов, Муханов, Танков, Квочко, Аймурзин, Подшивалов, Думбадзе, Чебыкин, Ильин.

«Локомотив»

Ярославский клуб входит в топ-группу Западной конференции, «Локомотив» занимает 2 место, набрав 11 очков, от лидера «Торпедо» отставание составляет 2 пункта. Домашняя серия игр «Локомотива» стартовала с крупной победы над «Сочи» (5:0). Хет-трик в составе победителей оформил Александр Радулов, по голу также забили Александр Волков и Максим Шалунов.

«Локомотив» — одна из лучших команд регулярного чемпионата по реализации бросков, практически 10% атак завершались голом в ворота соперников. Из строя команды выбыл Даниил Тесанов.

«Северсталь»

Череповчане входят в топ-6 Западной конференции, с 8 набранными очками. «Северсталь» в семи матчах одержал четыре победы и потерпел три поражения. «Северсталь» одержал вторую победу в регулярном чемпионате, выиграв в гостях у «Сибири» (4:2). В составе победителей дубль оформил Руслан Абросимов, ещё по шайбе забросили Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

В последних пяти матчах хоккеисты «Северстали» одержали три победы и потерпели два поражения. Череповчане смогли одолеть «Спартак» (2:1) и «Барыс» (3:2), но уступили в играх против «Металлурга» (2:5) и ЦСКА (1:2). В лазарете команды четыре хоккеиста, из-за травм в предстоящей игре против «Сибири» не сыграют Данил Веряев, Томас Грегуар, Константин Шостак и Артем Щучинов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 5 матчей. Во всех матчах регулярного сезона КХЛ победа оставалась за «Локомотивом» (4:1, 5:1, 5:0 и 3:0). Ещё одна игра была сыграна в ходе подготовки к сезону, тогда победу «Локомотив» одержал лишь в серии послематчевых буллитов (6:5 Б). В нынешнем сезоне команды сыграли уже 3 матча. Дважды команды сошлись в контрольных матчах, и оба раза победила «Северсталь» (2:0 и 3:2 ОТ). Ещё одна игра была сыграна уже в ходе регулярного сезона 2025/2026, в домашнем матче победил «Локомотив» (4:1).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 63 матча. В 34 играх победил «Локомотив» в основное время, в 13 «Северсталь». В овертаймах победа чаще оказывалась за ярославцами: 5 побед «Локомотива» и 2 у «Северстали». В серии буллитов 5 побед у «Локомотива» и 4 у «Северстали».

