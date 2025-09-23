Во вторник, 23 сентября, «Адмирал» примет ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

23' Иван Дроздов (ЦСКА) вкатился в зону и обострил через центр на Павела Карнаухова (ЦСКА), тот бросил в упор, но Адам Хуска («Адмирал») зафиксировал шайбу в ловушке.

22' «Адмирал» с первых секунд берет шайбу под свой контроль, но пока опасности у ворот ЦСКА не было.

21' Игра возобновляется! Стартовал 2-й период матча!

20' Звучит серена! Первый период окончен! «Адмирал» уступает ЦСКА 1:2! Немного отдохнем...

20' Проброс у «"Адмирала" — вбрасывание у ворот Адама Хуски (»Адмирал«).

19' Павел Шэн (»Адмирал«) мощно прострелил вдоль ворот, но шайба от клюшки Дмитрия Гамзина (ЦСКА) улетает за пределы площадки.

18' Из-за своих ворот новую атаку хозяев начинает Марио Грман (»Адмирал«), однако передача оказалась неточной.

17' Игорь Гераськин (»Адмирал«) вбрасывает в зону ЦСКА, на всех парах туда мчится Семён Ручкин (»Адмирал«), но защитники "армейцев" оказываются первыми на шайбе и начинают свою атаку.

16' "Адмирал" перехватил игровую инициативу — последние минуты хозяева больше владеют шайбой и проводят довольно опасные атаки.

15' Иван Дроздов (ЦСКА) разряжает обстановку у своих ворот и выбрасывает шайбу, позволяя партнерам провести смену!

14' У "Адмирала" на льду бригада большинства: Шэн-Старков-Гутик. ЦСКА прижат к своим воротам — хозяева наносят бросок за броском.

13' Никита Охотюк (ЦСКА) получает 2 минуты за подножку. "Адмирал" вновь получает право поиграть в большинстве!.

12' Г-ООООООО-Л! "Адмирал" — 1:2! Степан Старков первым оказывается на добивании после броска Шэна и вколачивает шайбу в ворота!

11' Перекладина! Аркадий Шестаков (»Адмирал«) мощно заряжает в каркас ворот ЦСКА!

10' Г-ООООООООО-Л! ЦСКА — 0:2! Кирилл Долженков подхватывает шайбу на пятаке, немного смещается влево и бросает точно в угол!

10' Дмитрий Бучельников (ЦСКА) мощно бросает с центральной зоны от синей линии, но Адам Хуска (»Адмирал«) пока надежен.

09' Александр Дарьин (»Адмирал«) удален на 2 минуты за задержку соперника клюшкой! ЦСКА играет в большинстве!

08' Ничего опасного у "Адмирала" в большинстве не получилось. "Армейцы" надежно отстояли. Команды играют в полном составе.

07' Георгий Солянников (»Адмирал«) входит в зону ЦСКА, команда хозяев расставляется и начинает разыгрывать комбинацию.

06' Тахир Мингачёв (ЦСКА) получает 2 минуты за подножку. "Адмирал" будет играть в большинстве!

05' Адам Хуска (»Адмирал«) сделал суперсейв после опаснейшего броска Денис Гурьянов (ЦСКА) в верхний угол!

04' У "Адмирала" выход 3 в 1, но ничего путного с этого не получилось — шайба по борту вылетела в среднюю зону.

03' Г-ОООООООО-Л! ЦСКА — 0:1! Олег Майстренко классно отработал на пятаке после броска Роя и прошил Адама Хуска!

02' Денис Гурьянов (ЦСКА) в одиночку прошел в зону хозяев, мощно бросил и сам же сыграл на добивании, но Адам Хуска (»Адмирал«) поймал шайбу в ловушку.

01' Матч "Адмирал" — ЦСКА начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

12:29 Команды появились на льду. Звучит гимн Российской Федерации!

12:25 Главными арбитрами встречи назначены Сергей Беляев и Сергей Морозов.

12:23 Сегодняшний матч пройдет во Владивостоке на "Фетисов-Арена".

12:20 Всем доброго хоккейного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между "Адмиралом" и ЦСКА. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

"Адмирал": Хуска Адам, Грман Марио, Шулак Либор, Кошелев Семён, Шестаков Аркадий, Петухов Егор, Коледов Павел, Ручкин Семён, Тимашов Дмитро, Гераськин Игорь, Гутик Даниил, Солянников Георгий, Дерябин Дмитрий, Старков Степан, Шэн Павел, Сафин Остап, Муранов Иван, Олсон Кайл, Дарьин Александр.

ЦСКА: Гамзин Дмитрий, Ерёменко Владислав, Нестеров Никита, Бучельников Дмитрий, Карнаухов Павел, Дроздов Иван, Рой Джереми, Охотюк Никита, Спронг Дэниел, Зернов Денис, Коваленко Николай, Уильямс Колби, Саморуков Дмитрий, Гурьянов Денис, Гарднер Ретт, Долженков Кирилл, Патрихаев Иван, Провольнев Владислав, Полтапов Прохор, Мингачёв Тахир, Майстренко Олег.

"Адмирал"

"Адмирал" представляет дивизион Чернышова, где занимает второе место (сразу после Авангарда), а в Восточной конференции он располагается на шестой позиции. В шести предыдущих матчах "моряки" одержали три победы и набрали в сумме восемь очков. Отставание от лидера (Металлурга) составляет 4 балла, при одной игре в запасе.

"Адмирал" недавно имел две подряд победы, одержанные в домашних матчах с "Сибирью" (2:0) и "Шанхаем" (4:0). В последней игре против московского "Динамо" дело дошло до послематчевых буллитов, в которых "Адмирал" проиграл, в итоге счет стал 3:4 в пользу гостей.

ЦСКА

ЦСКА нестабилен в нынешнем сезоне — команда очень плохо начала нынешний чемпионата и скатилась на четвертое место в дивизионе Тарасова, а в Западной конференции "армейцы" и вовсе седьмые.

Сейчас ЦСКА пребывает не в лучшей форме — затяжная серия поражений из трех подряд матчей. Обидчиками московского клуба выступили: "Спартак" (5:6 в серии буллитов), ярославский "Локомотив" (1:5) и магнитогорский "Металлург" (4:5).

Личные встречи

Между собой соперники играют давно, начиная с 2018-го года. Примечательно, что "Адмирал" до этого ни разу не выиграл у ЦСКА в основное время матча. Были победы в овертайме, но в основное — нет! Свой последний очный поединок соперники провели 10 сентября нынешнего года, тогда "армейцы" дома выиграли со счетом 1:0.

