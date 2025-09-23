«Адмирал» не провалится при своих трибунах

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 12:30 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: В 6 матчах «Адмирал» заработал 8 очков и обосновался на шестой строчке таблицы Востока — на 2 турнирных балла «моряки» опережают трех конкурентов.

Последние матчи: В первой половине сентября команда Леонида Тамбиева проиграла ЦСКА в выездной встрече (0:1), за которой последовало поражение от «Сибири» (1:2, бул.).

Три последних матча «Адмирал» провел на своей территории, где расправился с «Сибирью» (2:0) и раздавил «Шанхайских Драконов» (4:0), а в последнем туре — допустил осечку в результативной игре с «Динамо» Москва (3:4, бул.).

Не сыграют: В составе «Адмирала» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Адмирал» в этом сезоне считает обязательным попадание в первый раунд Кубка Гагарина. Со старта регулярного чемпионата дальневосточники приступили к основательной борьбе за свой шанс.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на то что команде Тамбиева не удается поставить на поток матчи с двумя набранными очками, она остается одной из самых неуступчивых с точки зрения силовой борьбы и характера, а игра на домашнем льду традиционно является главным ее достоинством.

ЦСКА

Турнирное положение: После семи сыгранных матчей ЦСКА сместился на пятую строчку Западной конференции — в активе армейцев 7 набранных очков, с которыми они на 2 пункта отстают от «Спартака».

Последние матчи: Победа над «Северсталью» на прошлой неделе (2:1) остается последней в активе команды Игоря Никитина к текущему моменту. В трех недавних играх армейцы лишь отдавали результат.

Серия отрицательных матчей стартовала с фестивального дерби против «Спартака» (5:6, бул.), а продолжилась разгромом от «Локомотива» (1:5) и дополнилась поражением от «Металлурга» Мг (4:5).

Не сыграют: Данила Моисеев, Максим Сорокин.

Состояние команды: Начало сезона вынуждает ЦСКА поубавить аппетит в условиях последних результатов. Команда Никитина испытывает нехватку игрового содержания и находится в небольшом кризисе, вызванном рядом проблем.

Одной из уязвимостей ЦСКА внезапно стала оборона, неуверенность которой стабильно приводит к пропущенным шайбам — иногда в большом количестве — а вследствие провалов в защите армейцы сбивают общий темп и не могут организовать предметную игру впереди.

Статистика для ставок

«Адмирал» победил в 2 последних личных встречах дома

В 2 матчах из 3 последних дома «Адмирал» не пропустил ни гола

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали 5 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.42, ничья — в 4.30, а победа ЦСКА — в 1.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.37, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: На Дальний Восток армейцы отправляются не в лучшей форме и на фоне серии непростых матчей, проведенных накануне. Для команды Тамбиева, привыкшей биться за результат на своем льду, спад ЦСКА, бесспорно, является шансом.

1.90 «Адмирал» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.90.

Прогноз: При поддержке домашних болельщиков «Адмирал», как правило, старается играть в смелый хоккей, делая ставку на резкие выпады и броски из любых позиций. С проблемной обороной москвичей хозяева могут добиться высокой результативности.

1.87 Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 за 1.87.