В понедельник, 22 сентября, «Шанхайские Драконы» примут нижегородский «Торпедо» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Обоюдное удаление. По 2 минуты за грубость получили Райлли у «Драконов» и Соколов у «Торпедо». Формат 4 на 4 на льду.

20' Сомерби набрасывал на ворота «Торпедо», ловят шайбу на себя защищающиеся.

18' Отвечают атакой на атаку команды, обоюдоострая игра идет.

16' Меркли ворвался в зону «Торпедо» и бросил в ближний угол ворот Костина, надежен вратарь гостей.

16' В полном составе «Драконы».

15' Удачно пока отбиваются «Драконы» в меньшинстве, не получается закрепиться в зоне атаки у «Торпедо».

14' Удаление у «Драконов». Нарушение численного состава у хозяев, штраф 2 минуты.

14' В полном составе «Драконы».

13' Бросок Атанасова с центра зоны «Драконов» в одного из защитников хозяев угодил.

12' Удаление у «Драконов». На 2 минуты удален Чезганов, за задержку соперника клюшкой.

12' В упор бросал Соколов по воротам «Драконов», шайба в считанных сантиметрах от дальней штанги Рибара пролетела.

11' Команды играют в полных составах.

10' Больше «Торпедо» владеет шайбой в формате 4 на 4, последовало несколько бросков по воротам «Драконов», но справляется Рибар.

09' Формат 4 на 4 на площадке.

09' Удаление у «Торпедо». на 2 минуты удален Науменков, за грубость.

09' Удаление у «Драконов». На 2 минуты удален Меркли, за удар клюшкой.

09' Соколов бросил по воротам «Драконов» с середины зоны гостей, Рибар отбил шайбу щитком.

08' Инициатива у «Драконов», «Торпедо» пока на контр-атаках играет, концентрируясь на обороне.

06' Шавин самостоятельно убежал в атаку «Торпедо», бросил от синей линии, Рибар не спит.

05' Получилось у «Торпедо» игру от своих ворот отодвинуть, нанесли гости пару бросков по воротам Рибара, справился вратарь «Драконов».

05' Активно начали встречу «Драконы», пока хозяева больше атакуют.

04' «Торпедо» в полном составе.

03' Попугаев щелкнул в одно касание после хорошего розыгрыша большинства от «Драконов», Костин справился.

02' Бросок Душака, но видел Костин момент броска, зафиксировал шайбу вратарь «Торпедо».

02' Удаление у «Торпедо». На 2 минуты удален Виноградов, за толчок на борт.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Шанхайскими Драконами».

19:25 Команды на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «СКА Арена» вмещающем 23 996 зрителей.

19:10 Главные арбитры матча: Алексей Белов и Юрий Оскирко, оба из Ярославля.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Шанхайских Драконов»

«Шанхайские Драконы»: Рибар, (Кареев); Кленденинг, Душак, Райлли, Сомерби, Бишофф, Брынцев; Эллис, Меркли, Кузнецов, Саттер, Фу, Рендулич, Сукезе, Спунер, Чезганов, Куинни, Попугаев, Чехович.

Стартовый состав «Торпедо»

«Торпедо»: Костин, (Кульбаков); Журавлёв, Конюшков, Силаев, Науменков, Сизов, Нарделла, Бойков; Фирстов, Соколов, Атанасов, Гончарук, Воронин, Свищёв, Рожков, Кручинин, Шавин, Чефанов, Виноградов, Белевич, Шевченко.

«Шанхайские Драконы»

В 5 встречах «Драконы» набрали 5 очков — в таблице Запада команда сместилась на восьмую позицию, по дополнительным показателям опережая «Сочи» и «Динамо» Москва. В первом матче дебютного для себя сезона «Шанхайские Драконы» устроили концерт под знаком петербуржского дерби, одержав результативную победу над СКА (7:4). В следующих встречах при своих трибунах команда Жерара Галлана уступила «Адмиралу» (3:4, бул.) и разбила «Локомотив» (4:1). Накануне «драконы» в гостях проиграли «Амуру» (4:5) и «Адмиралу» (0:4).

Под новым спортивным брендом, китайский представитель КХЛ выдал безумное начало сезона — к этому моменту «Шанхайские Драконы» остаются одним из самых результативных коллективов на две конференции. В серии недавних матчей команда Галлана прошлась по нескольким топ-соперникам и продемонстрировала агрессивный атакующий стиль, в рамках которого должную активность проявляют все сочетания исполнителей.

«Торпедо»

После 6 сыгранных матчей «Торпедо» закрепилось на первой строчке в таблице Западной конференции — на этом отрезке команда набрала 12 очков. На старте чемпионата коллектив Алексея Исакова провел три подряд встречи на домашнем льду, где были обыграны «Салават Юлаев» (4:3), СКА (3:2, от) и «Лада» (4:3). За игрой с тольяттинцами последовала гостевая серия, начавшаяся с победы над «Спартаком» (4:3, от). Накануне «Торпедо» уверенно разобралось с «Сочи» (3:0) и легко расправилось с «Ладой» (5:1).

После шести матчей «Торпедо» можно назвать главным открытием стартовых туров — с новым тренером, пришедшим в межсезонье, нижегородцы не допустили ни одного поражения. В распоряжении штаба Алексея Исакова имеется глубокий состав, за счет которого специалист выстраивает сбалансированную игру, неотъемлемыми элементами которой являются высокая реализация и собранность в позиционной защите. Из потерь в составе стоит отметить отсутствие Максима Летунова.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 4 матча в регулярном сезоне. В 3 матчах победу одержал «Торпедо» (4:2, 4:0, и 4:1), в 1-ой игре победил «Куньлунь Ред Старс» (4:3 ОТ).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 25 матчей. В 17 играх победил «Торпедо» в основное время, в 2 «Куньлунь». В овертаймах победа чаще оказывалась за нижегородцами: 4 победы «Торпедо» и 1 у «Куньлуня». В серии буллитов единственная победа на счету «Торпедо».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90