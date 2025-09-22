На льду «Шанхай Дрэгонс» снова будет интересно

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» будут принимать «Торпедо». Игра пройдет на «СКА-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхай Дрэгонс»

Турнирное положение: В 5 встречах «Драконы» набрали 5 очков — в таблице Запада команда сместилась на восьмую позицию, по дополнительным показателям опережая «Сочи» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: В первом матче дебютного для себя сезона «Шанхай Дрэгонс» устроили концерт под знаком петербуржского дерби, одержав результативную победу над СКА (7:4).

В следующих встречах при своих трибунах команда Жерара Галлана уступила «Адмиралу» (3:4, бул.) и разбила «Локомотив» (4:1). Накануне «драконы» в гостях проиграли «Амуру» (4:5) и «Адмиралу» (0:4).

Не сыграют: В составе «Шанхай Дрэгонс» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Под новым спортивным брендом, китайский представитель КХЛ выдал безумное начало сезона — к этому моменту «Шанхай Дрэгонс» остаются одним из самых результативных коллективов на две конференции.

В серии недавних матчей команда Галлана прошлась по нескольким топ-соперникам и продемонстрировала агрессивный атакующий стиль, в рамках которого должную активность проявляют все сочетания исполнителей.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 6 сыгранных матчей «Торпедо» закрепилось на первой строчке в таблице Западной конференции — на этом отрезке команда набрала 12 очков.

Последние матчи: На старте чемпионата коллектив Алексея Исакова провел три подряд встречи на домашнем льду, где были обыграны «Салават Юлаев» (4:3), СКА (3:2, от) и «Лада» (4:3).

За игрой с тольяттинцами последовала гостевая серия, начавшаяся с победы над «Спартаком» (4:3, от). Накануне «Торпедо» уверенно разобралось с «Сочи» (3:0) и легко расправилось с «Ладой» (5:1).

Не сыграют: Максим Летунов.

Состояние команды: После шести матчей «Торпедо» можно назвать главным открытием стартовых туров — с новым тренером, пришедшим в межсезонье, нижегородцы не допустили ни одного поражения.

В распоряжении штаба Алексея Исакова имеется глубокий состав, за счет которого специалист выстраивает сбалансированную игру, неотъемлемыми элементами которой являются высокая реализация и собранность в позиционной защите.

Статистика для ставок

«Торпедо» идет без поражений на протяжении 6 матчей кряду

В 2 последних матчах «Торпедо» пропустило 1 шайбу

В 4 матчах «Шанхай Дрэгонс» из 5 было забито 5 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхай Дрэгонс» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Торпедо» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: «Шанхай Дрэгонс» ныне являются одними из лучших в чемпионате, если отталкиваться исключительно от результативности. С нацеленностью на броски и комбинационные атаки, китайцы готовы провести очередной событийный матч в статусе хозяев.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: «Торпедо» в настоящий момент демонстрирует превосходную стабильность в плане эффективности игры, но в условиях текущего давления нижегородцы рискуют впервые в этом сезоне оступиться.

Ставка: «Шанхай Дрэгонс» победят в матче за 1.83.