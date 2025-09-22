Борис Михайлов: Никитин с ЦСКА должен выиграть Кубок Гагарина

Борис Михайлов Фото: globallookpress.com
«Задача перед Никитиным поставлена четко и ясно — Кубок Гагарина. Понятно, что есть сложности, но где их нет? Если команда будет прибавлять с каждой игрой, а нападающие забрасывать — значит, все будет в порядке», — сказал Михайлов «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Никитин привел ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Перед началом этого сезона он возглавил ЦСКА, с которым ранее уже работал. Пока армейцы идут с 7 очками после 7 матчей на пятом месте в Западной конференции.