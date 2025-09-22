Борис Михайлов: Никитин с ЦСКА должен выиграть Кубок Гагарина

Великий в прошлом хоккеист, а сейчас член наблюдательного совета и почетный президент армейского клубаназвал цели, которые стоят на этот сезон перед главным тренером

«Задача перед Никитиным поставлена четко и ясно — Кубок Гагарина. Понятно, что есть сложности, но где их нет? Если команда будет прибавлять с каждой игрой, а нападающие забрасывать — значит, все будет в порядке», — сказал Михайлов «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

В прошлом сезоне Никитин привел ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Перед началом этого сезона он возглавил ЦСКА, с которым ранее уже работал. Пока армейцы идут с 7 очками после 7 матчей на пятом месте в Западной конференции.