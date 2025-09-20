ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей АндроновАлексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 00:08
    • «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев»
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 23:47
    • Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»
    Все новости спорта

    Ларионов: Начали игру с 0:2, но болельщики помогли вытянуть матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о волевой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

    Игорь Ларионов — главный тренер СКА
    Игорь Ларионов — главный тренер СКА

    «Непростая игра, хочу поздравить ребят, болельщиков, особенно они были горячи. Начали игру с 0:2, но болельщики поддерживали до конца и помогли вытянуть матч.

    Игра Заврагина? Егор провел потрясающий матч. Несмотря на две пропущенные шайбы, его вины никакой не было. У Плешкова в четверг случилось повреждение на тренировке. Два‑три дня будет пауза, потом посмотрим.

    Второй период выиграли по силовым периодам? Динамо начало агрессивно. Мы дали им шанс, ошибка Мерфи дала возможность большинства, потом приходили в себя. Во втором периоде приходилось играть в тело, и ребята это делали. Это часть игры, когда нужно быть злым. Эти силовые приемы позволили завести команду. Такие моменты дают возможность утомить соперника и выиграть матч», — передает слова Ларионова «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • 15/09/2025

    • После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. В следующей встрече питерцы сыграют против «Лады» 21-го сентября.

    Теннис Бои Прочие