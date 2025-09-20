Ларионов: Начали игру с 0:2, но болельщики помогли вытянуть матч

Главный тренервысказался о волевой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского(3:2 ОТ).

«Непростая игра, хочу поздравить ребят, болельщиков, особенно они были горячи. Начали игру с 0:2, но болельщики поддерживали до конца и помогли вытянуть матч.

Игра Заврагина? Егор провел потрясающий матч. Несмотря на две пропущенные шайбы, его вины никакой не было. У Плешкова в четверг случилось повреждение на тренировке. Два‑три дня будет пауза, потом посмотрим.

Второй период выиграли по силовым периодам? Динамо начало агрессивно. Мы дали им шанс, ошибка Мерфи дала возможность большинства, потом приходили в себя. Во втором периоде приходилось играть в тело, и ребята это делали. Это часть игры, когда нужно быть злым. Эти силовые приемы позволили завести команду. Такие моменты дают возможность утомить соперника и выиграть матч», — передает слова Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. В следующей встрече питерцы сыграют против «Лады» 21-го сентября.