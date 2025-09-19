Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вадим Епанчинцев
Вадим Епанчинцевgloballookpress.com

«Тяжелый матч.  Много внимания сегодня уделили обороне.  Долго просыпались, можно сказать.  Получали ненужные удаления.  И где‑то неправильно сыграли в каких‑то моментах.  Кроме того, соперник заставлял нарушать правила.  Достаточно было большинства у соперника.  Но здорово сработала бригада меньшинства.  Нашли моментик, забили гол.  Выстояли в концовке где‑то, было немножко сложно.  И здорово сыграл последний рубеж, Антон отстоял на ноль… Хорошая командная победа», — приводит слова Епанчинцева «Матч ТВ».

22 сентября «Сибирь» примет московское «Северсталь», новосибирцы с 6 очками занимают 9-е место в Восточной конференции.