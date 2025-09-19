22 сентября «Сибирь» примет московское «Северсталь», новосибирцы с 6 очками занимают 9-е место в Восточной конференции.

«Тяжелый матч. Много внимания сегодня уделили обороне. Долго просыпались, можно сказать. Получали ненужные удаления. И где‑то неправильно сыграли в каких‑то моментах. Кроме того, соперник заставлял нарушать правила. Достаточно было большинства у соперника. Но здорово сработала бригада меньшинства. Нашли моментик, забили гол. Выстояли в концовке где‑то, было немножко сложно. И здорово сыграл последний рубеж, Антон отстоял на ноль… Хорошая командная победа», — приводит слова Епанчинцева «Матч ТВ» .

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

2.04

Прогнозы•Завтра 17:00 Северсталь — Барыс. Прогноз и ставка На своем льду «Северсталь» выдаст перфоманс

Хоккей•Вчера 17:19 С вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?

Хоккей•17/09/2025 21:17 «Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•17/09/2025 19:16 «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•16/09/2025 22:39 ЦСКА — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•17/09/2025 07:00 Не по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков

Хоккей•15/09/2025 16:04 Капризов отказал «Миннесоте»! Что это значит и причём здесь Макдэвид?

Хоккей•15/09/2025 10:25 Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»

Хоккей•08/09/2025 10:15 Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина

Хоккей•02/09/2025 10:30 Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи

Выбор читателей

Футбол•14/09/2025 19:03 Конфликт «Краснодара» и Кокшарова: ультиматум и обвинения в предательстве

Футбол•14/09/2025 07:30 Не Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?

Футбол•13/09/2025 07:32 Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года

Футбол•17/09/2025 17:41 Главная проблема Анчелотти: кто станет «девяткой» Бразилии на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 08:31 Не оправдали надежд. Топ-7 летних трансферов РПЛ, которые пока разочаровывают

Самое интересное

Футбол•17/07/2025 13:49 От Марадоны до Месси. Величайшие «десятки» в истории «Барселоны»

Футбол•15/07/2025 21:51 От одного из лучших в АПЛ до «Фенербахче». Странный путь Джона Дурана

Футбол•15/07/2025 15:15 Культовая «десятка». Секрет самого желанного номера в футболе

Футбол•14/07/2025 16:52 Победа «Тоттенхэма» в ЛЧ и еще семь самых нелепых бонусов при трансферах