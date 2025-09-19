Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжелый матч. Много внимания сегодня уделили обороне. Долго просыпались, можно сказать. Получали ненужные удаления. И где‑то неправильно сыграли в каких‑то моментах. Кроме того, соперник заставлял нарушать правила. Достаточно было большинства у соперника. Но здорово сработала бригада меньшинства. Нашли моментик, забили гол. Выстояли в концовке где‑то, было немножко сложно. И здорово сыграл последний рубеж, Антон отстоял на ноль… Хорошая командная победа», — приводит слова Епанчинцева «Матч ТВ».
22 сентября «Сибирь» примет московское «Северсталь», новосибирцы с 6 очками занимают 9-е место в Восточной конференции.