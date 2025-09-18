Никитин: Вся игра строится из мелочей, которые мы не сделали

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Комментарии будут излишни. Понятно, что предстоит много работы, здесь без иллюзий. Готовимся.
Почему допустили столько ошибок? У нас очень много работы. Игра — как чистый лист бумаги. Расписали себе, что нужно делать, надо начинать с базовых вещей. Много можно говорить, вся игра строится из мелочей, которые мы не сделали. Получится общекомандный хаос», — передает слова Никитина «Матч ТВ».
После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Металлурга» 21-го сентября.