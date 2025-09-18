«Локомотив» разгромил ЦСКА в Москве

одержал уверенную победу над(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «железнодорожников» шайбы забросили Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Александр Елесин и Артур Каюмов.

В составе ЦСКА единственный гол записал на свой счет Денис Гурьянов в большинстве.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА — «Локомотив» 1:5 (1:1, 0:3, 0:1). Голы: Иванов — 2 , 06:18 — 0:1. Гурьянов — 4 (бол., Абрамов, Спронг), 12:57 — 1:1. Рафиков — 3 (Полунин, Алексеев), 22:43 — 1:2. Сурин — 5 (бол., Каюмов, Рафиков), 33:18 — 1:3. Елесин — 1 (Гернат, Красковский), 36:42 — 1:4. Каюмов — 1 (Шалунов, Березкин), 46:03 — 1:5Вратари: Мартин, Гамзин — ИсаевБроски: 18 (7+4+7) — 31 (10+16+5)Штраф: 10 — 14

После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. ЦСКА — на 3-й позиции с 7-ю баллами.