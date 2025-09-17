Гришин: Мы в коллективе создали такую обстановку, что игроки понимают — мы бьемся друг за друга

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра боевая, сложная для нас. Но и для "Ак Барса" было сложно. Какие‑то моменты нам удавались лучше. Но ребята бились, удачно забили меньшинство. А потом выстояли и заслуженно победили.

Было ли принципиально выиграть в Казани впервые за 8 лет? Мне сказали, что в регулярных чемпионатах не побеждали вообще. Но мы об этом не думаем. Настраиваемся на каждый матч, идем от своей игры. Что‑то удается улучшить, что‑то нет. Но такие победы дают силы, уверенность. Мы получили хороший импульс.

"Нефтехимик" отличается куражом? Эмоции — немаловажный фактор для команды. Это влияет на атмосферу, все играют друг за друга с желанием. "Нефтехимик" серьезно обновился по сравнению с прошлым годом. Но мы в коллективе создали такую обстановку, что игроки понимают — мы бьемся друг за друга. Вот на этом кураже и играем. Хотим при этом больше бросать по воротам.

Доволен ли большинством команды? Мы немного работаем над этим компонентом. Есть разные упражнения, мы подбираем ребят, кто хорошо друг с другом взаимодействует», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

У «Нефтехимика» теперь 6 очков и 6-е место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» (3) — предпоследний, 10-й.