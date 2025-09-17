2-й тайм Ливерпуль — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот«Ливерпуль» — «Атлетико»: Онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, у Соболева — дубль
  • 22:32
    • «Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке России, Тюкавин забил гол
  • 21:21
    • «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 19:54
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
  • 19:13
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
    Все новости спорта

    Гришин: Мы в коллективе создали такую обстановку, что игроки понимают — мы бьемся друг за друга

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Гришин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Гришин

    «Игра боевая, сложная для нас. Но и для "Ак Барса" было сложно. Какие‑то моменты нам удавались лучше. Но ребята бились, удачно забили меньшинство. А потом выстояли и заслуженно победили.

    Было ли принципиально выиграть в Казани впервые за 8 лет? Мне сказали, что в регулярных чемпионатах не побеждали вообще. Но мы об этом не думаем. Настраиваемся на каждый матч, идем от своей игры. Что‑то удается улучшить, что‑то нет. Но такие победы дают силы, уверенность. Мы получили хороший импульс.

    "Нефтехимик" отличается куражом? Эмоции — немаловажный фактор для команды. Это влияет на атмосферу, все играют друг за друга с желанием. "Нефтехимик" серьезно обновился по сравнению с прошлым годом. Но мы в коллективе создали такую обстановку, что игроки понимают — мы бьемся друг за друга. Вот на этом кураже и играем. Хотим при этом больше бросать по воротам.

    Доволен ли большинством команды? Мы немного работаем над этим компонентом. Есть разные упражнения, мы подбираем ребят, кто хорошо друг с другом взаимодействует», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

    У «Нефтехимика» теперь 6 очков и 6-е место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» (3) — предпоследний, 10-й.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Басилашвили — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Басаваредди — Чилич
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие