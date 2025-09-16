2-й тайм Оренбург — РубинОнлайн
    «Оренбург» — «Рубин»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России
  • 17:40
    • Вячеслав Козлов вернулся в тренерский штаб «Динамо» М
  • 16:49
    • Спортивный директор «Акрона»: Трансфер Кевина Аревало почти был оформлен
  • 15:56
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиги чемпионов
  • 14:57
    • Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов
  • 12:47
    • В «Динамо» заявили, что Гладышев не сыграет в сентябре
    LIVE: Лада — Локомотив 16.09.2025 смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 18:00 16.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — Локомотив в регулярном сезоне КХЛ.

    Последний матч команд между собой: Локомотив — Лада 2:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.00.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Лада:
    • Ничья:
    • Локомотив:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Акрон» остановит свое падение?
  • «Акрон» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    3.56
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
