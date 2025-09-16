В 18:00 16.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Локомотив — Лада 2:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.00 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Лада:

Ничья:

Локомотив:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Локомотив.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.