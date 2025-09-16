Лада — Локомотив. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 сентября 2025 года

Лада
Локомотив
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» занимает последнее место в Западной конференции, команда из Тольятти смогла одержать всего одну победу в трёх матчах, набрав 2 очка
Последние матчи: «Лада» потерпела крупнейшее поражение в гостевом матче против санкт-петербургского СКА (1:6). Единственную шайбу в составе тольяттинского коллектива забросил канадский нападающий Уильям Дюфур.
Лада — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Лады» не сыграет травмированный Никита Михайлов, под вопросом участие Алексей Ожгихина.
Состояние команды: Команда Бориса Миронова пока далека от пика и своих целей. Конкуренцию в битве за место в топ-8 тольяттинцы пока проигрывают своим соперникам. В регулярном сезоне «Лада» смогла нанести лишь поражение «Автомобилисту» (4:3), но также уступила «Торпедо» (3:4).
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» входит в топ-6 команд Западной конференции, набрав 5 очков после 4 сыгранных встреч.
Последние матчи: Железнодорожники оступились в матче против «Нефтехимика» лишь в овертайме. Основное время завершилось вничью (4:4). В овертайме «Локомотив» пропустил гол от Дамира Жафярова.
Не сыграют: В лазарете «Локомотива» находится Даниил Тесанов, под вопросом участие Артура Каюмова и Никиты Кирьянова.
Состояние команды: «Локомотив» в стартовых матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги показывает яркую и атакующую игру, но в тоже время ярославские хоккеисты чаще стали пропускать голы.
Статистика для ставок
- СКА потерпел второе поражение подряд
- «Локомотив» потерпел второе поражение подряд
- В прошлом хоккейном сезоне «Локомотив» трижды обыграл СКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.78, ничья — в 4.20, а победа «Лады» — в 4.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.
- 1.80Барыс — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.80Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Локомотив» в КХЛ проиграл две встречи подряд, но в предстоящей встрече против «Лады» железножорожники вполне могут добиться победы.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В среднем за игру «Локомотив» забрасывает по 3 шайбы, особенно это касается игр против «Лады».
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.