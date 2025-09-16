ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на хоккей
    Сергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
    «Локомотив» сыграет на классе?

    Лада — Локомотив. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Лада» — «Локомотив»
    «Шанхай»- «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Лада Арене» 16 сентября, начало — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2025 года

    Лада

    •  Лада 18:00 Локомотив

    Локомотив

    «Лада»

    Турнирное положение: «Лада» занимает последнее место в Западной конференции, команда из Тольятти смогла одержать всего одну победу в трёх матчах, набрав 2 очка

    Последние матчи: «Лада» потерпела крупнейшее поражение в гостевом матче против санкт-петербургского СКА (1:6). Единственную шайбу в составе тольяттинского коллектива забросил канадский нападающий Уильям Дюфур.

    Не сыграют: В составе «Лады» не сыграет травмированный Никита Михайлов, под вопросом участие Алексей Ожгихина.

    Состояние команды: Команда Бориса Миронова пока далека от пика и своих целей. Конкуренцию в битве за место в топ-8 тольяттинцы пока проигрывают своим соперникам. В регулярном сезоне «Лада» смогла нанести лишь поражение «Автомобилисту» (4:3), но также уступила «Торпедо» (3:4).

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» входит в топ-6 команд Западной конференции, набрав 5 очков после 4 сыгранных встреч.

    Последние матчи: Железнодорожники оступились в матче против «Нефтехимика» лишь в овертайме. Основное время завершилось вничью (4:4). В овертайме «Локомотив» пропустил гол от Дамира Жафярова.

    Не сыграют: В лазарете «Локомотива» находится Даниил Тесанов, под вопросом участие Артура Каюмова и Никиты Кирьянова.

    Состояние команды: «Локомотив» в стартовых матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги показывает яркую и атакующую игру, но в тоже время ярославские хоккеисты чаще стали пропускать голы.

    • СКА потерпел второе поражение подряд

    • «Локомотив» потерпел второе поражение подряд

    • В прошлом хоккейном сезоне «Локомотив» трижды обыграл СКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.78, ничья — в 4.20, а победа «Лады» — в 4.00.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

    Прогноз: «Локомотив» в КХЛ проиграл две встречи подряд, но в предстоящей встрече против «Лады» железножорожники вполне могут добиться победы.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: В среднем за игру «Локомотив» забрасывает по 3 шайбы, особенно это касается игр против «Лады».

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.

    Лада — Локомотив: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 16.09.2025
