Квартальнов: Нам приходилось непросто, но Фукале дал нам шанс победить

Главный тренер минскогопрокомментировал победу своей команды над(3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, концовка второго периода все‑таки у нас получилась. Задел сделали, забили в раздевалку. Это предрешило исход. Но начало было за "Барысом". Нам приходилось непросто, но Зак дал нам шанс вернуться в игру и победить.

Давило ли поражение от "Нефтехимика"? В той игре не получилось. Но мы ее забыли и сделали выводы. Что было, то прошло. Чего уже об этом говорить. Да, там был хороший гандикап, но проиграли — к сожалению, такое бывает», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

В следующем матче минчане 15 сентября сыграют на выезде с омским «Авангардом».