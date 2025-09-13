2-й таймАхмат — ЛокомотивОнлайн
    Квартальнов: Нам приходилось непросто, но Фукале дал нам шанс победить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов

    «Считаю, концовка второго периода все‑таки у нас получилась. Задел сделали, забили в раздевалку. Это предрешило исход. Но начало было за "Барысом". Нам приходилось непросто, но Зак дал нам шанс вернуться в игру и победить.

    Давило ли поражение от "Нефтехимика"? В той игре не получилось. Но мы ее забыли и сделали выводы. Что было, то прошло. Чего уже об этом говорить. Да, там был хороший гандикап, но проиграли — к сожалению, такое бывает», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

    В следующем матче минчане 15 сентября сыграют на выезде с омским «Авангардом».

