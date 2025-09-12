Хайруллин: Поражения на старте сезона нас не давили

Нападающийпрокомментировал победу своей команды над(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«На самом деле, очень рады, что сыграли в "Ледовом". Пришли полные трибуны, прям до мурашек было! Спасибо, что пришли, поддержали нас. Мы чувствовали поддержку болельщиков и поздравляем их с победой, конечно же. Ждем их всегда в таком же количестве на следующих играх.

"Трактор" задавил СКА прессингом в начале матча? Я бы не сказал, что нас задавили. Такая обоюдоострая была игра. И у них, и у нас были моменты. Мы знали, что "Трактор" играет четвертую игру через день. Нужно было играть в свои скорости, что мы сделали и добились победы.

Давило ли поражения на старте сезона? Нет, не давило, потому что мы хорошо играли и это, в принципе, дело времени было. С каждой игрой мы добавляем. В Нижнем Новгороде создали большое количество моментов, но не реализовали. А так, по игре мы лучше играли, поэтому через работу все придет.

Впереди победная серия? Я не ясновидящий, но надеюсь, что так и будет», — приводит слова Хайруллина «Матч ТВ».