    Игорь ЛарионовСКА — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
  • 18:47
    • «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 19:45
    • Солдатенков перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи»
    Буше: Уверенность приходит лишь с победными матчами

    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

    Ги Буше
    Ги Буше

    «Боевой матч сегодня получился, команды бились и сражались на льду. В прошлом матче, когда соперник забил нам, мы отошли от своей игры, стали больше нервничать. Сегодня все было не так. Несмотря на то, кто откроет счет, мы должны придерживаться своей игры. Мы показали себя здорово и до пропущенной шайбы смотрелись классно.

    Как сделать большинство более эффективным? Все очень просто — надо меньше нервничать. На тренировках наше большинство выглядит здорово. Ребята нервничают, потому что только привыкают друг к другу. Когда эмоции зашкаливают, есть определенный брак в наших действиях. А для реализации большинства надо спокойствие и уверенность. А эта уверенность приходит лишь с победными матчами. Сегодня ребята буквально вцепились в свои клюшки, и передачи и броски получались у них тяжело.

    Но, я думаю, это даже хорошо. На данном этапе нам не нужны легкие победы, на старте чемпионата надо побеждать в хороших матчах, когда берешь очки за счет игры "5 на 5". Если спецбригады будут играть решающую роль на льду, это создаст определенный дисбаланс. Если ты будешь побеждать в равных составах, то игра в спецбригадах к этому приложится», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

