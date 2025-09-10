ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: Получился парадоксальный матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:6).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Понимали, что домашний матч, открытие сезона, хотели порадовать болельщиков, но получился парадоксальный матч. Начали здорово, создавали моменты, но ошибались. Спасибо болельщикам, что поддерживали, несмотря на крупный счет в пользу соперника.

    Три подряд пропущенные шайбы во втором периоде? Без ошибок не бывает игр. Соперник подчеркнул их. Следующий разбор будет дольше.

    Что по травмированным? Дыняк занимается по индивидуальному плану, пока беспокоит его повреждение. Калинюк готов был играть, но решили выставить такой состав. В следующей игре он будет. Князев сегодня провел первую тренировку в общей группе», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

    • После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 3 очками в активе. В следующем поединке казанцы встретятся с «Металлургом» 14-го сентября.

