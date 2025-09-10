ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»?
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 22:22
    • «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
    Все новости спорта

    «Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в Казани

    «Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Ак Барс
    «Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Стефан Да Коста — нападающий «Автомобилиста»
    Стефан Да Коста — нападающий «Автомобилиста»

    В составе екатеринбургской команды дублем отметился Роман Горбунов, а по шайбе забросили Артём Каштанов, Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин.

    У «Ак Барса» отличились Кирилл Семёнов, Дмитрий Яшкин и Митчелл Миллер.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:6 (1:2, 0:4, 2:0)
    Голы: Семенов — 1 (Алистров, Барабанов), 4:31 — 1:0. Каштанов — 1 (Романцев, Шашков), 11:16 — 1:1. Горбунов — 1 (Осипов, Блэкер), 14:09 — 1:2. Буше — 1, 28:00 — 1:3. Да Коста — 1 (бол., Буше, Блэкер), 30:21 — 1:4. Денежкин — 1 (Бывальцев, Хрипунов), 31:08 — 1:5. Горбунов — 2 (Денежкин, Бывальцев), 39:51 — 1:6. Яшкин — 1 (Денисенко, Семенов), 44:33 — 2:6. Миллер — 3, 56:48 — 3:6Вратари: Билялов (Бердин, 30:21) — АликинБроски: 28 (9+8+11) — 19 (9+8+2)Штраф: 21 — 27

    После этого матча «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока (3 очка), а «Ак Барс» — на 4-й строчке (3).

    Теннис Бои Прочие