    Хорватия — Черногория. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
    Все новости спорта

    Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» в матче против «Металлурга»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2 ОТ).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Тяжелый матч для нас. Играли против хорошего соперника, который играет размашисто в атаке. Нам пришлось много обороняться, терпеть, (голкипер) Самонов провел феноменальный матч. Понравилось, что было желание, вера друг в друга, самоотдача до последнего и характер. У нас было много большинства и если бы мы его реализовали, матч мог сложиться по‑другому.

    Что с Пименовым? У него повреждение. Завтра будет углубленный осмотр, после чего мы поймем, насколько он выбыл», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

  • Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • КХЛ: обзор первой игровой недели
  • Сегодня

    • В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет против «Автомобилиста» 12-го сентября.

    Теннис Бои Прочие