Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» в матче против «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2 ОТ).

«Тяжелый матч для нас. Играли против хорошего соперника, который играет размашисто в атаке. Нам пришлось много обороняться, терпеть, (голкипер) Самонов провел феноменальный матч. Понравилось, что было желание, вера друг в друга, самоотдача до последнего и характер. У нас было много большинства и если бы мы его реализовали, матч мог сложиться по‑другому.

Что с Пименовым? У него повреждение. Завтра будет углубленный осмотр, после чего мы поймем, насколько он выбыл», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет против «Автомобилиста» 12-го сентября.