    Буше: Как только «Ак Барс» забросил, мы занервничали и начали торопиться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «На старте матча мы очень неплохо действовали, но как только они забросили, мы занервничали и начали торопиться. Это сыграло злую шутку. У нас была возможность забить, но нужно отдать должное сопернику, они уверенно действовали и заслужили победу.

    Если бы получилось забить раньше, было бы легче? Не хочется признавать, но считаю, что удача сыграла свою роль. Все устали от предсезонки, хотели порадовать болельщиков, но получив гол в свои ворота слишком сильно расстроились. Нужно лучше справляться с такими ситуациями.

    Поменять сочетания форвардов? Такие решения нужно принимать с холодной головой, а не сразу после матча. Нужно успокоиться и всё разобрать. Сегодня, например, я пробовал вносить изменения. Неоднократно говорил, что у нас много новичков, поэтому требуется время, чтобы понять, кто с кем хорошо играет.

    • "Авангард" проиграл по вбрасываниям в первых двух периодах? "Ак Барс" сегодня был лучше в этом компоненте. Но важно учитывать, что вбрасывания выигрывает не только центрфорвард, и, но и крайние нападающие, которые ему помогают. И их крайние нападающие действовали быстрее. Кроме того, сегодня мы допускали непозволительно много потерь и медленно менялись. По этим аспектам мы были неплохи, а они очень хороши», — цитирует Буше «Матч ТВ».

    После этого матча «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока без набранных очков. В следующей встрече омичи сыграют против «Амура» 11-го сентября.

