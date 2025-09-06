Никитин: Мы не сыграли феерическую игру, просто хорошо использовали моменты

Главный тренервысказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского(6:2).

«Первая игра. Мартинс здорово выручил. Удачные голы забили. Поддержка болельщиков была отличной. Пацаны молодчики. Испытывал ли волнение перед возвращением? Я испытываю волнение перед каждой игрой. Сегодня тоже, конечно. Пытался сосредоточиться на работе. Но приятно, конечно.

Было важно начать новую главу в ЦСКА именно с победы? Мой опыт подсказывает, что закончить лучше победой. Такой самоцели не было. Просто говорили ребятам, что только сильная команда может расти через игру. Я знаю, что нам будет непросто. Принято начинать с победы, но не нужно переоценивать ситуацию.

Большая часть голов — это ошибки "Динамо", как об этом говорил Кудашов? Я отчасти согласен с Кудашовым, ребята понимают, что мы не сыграли феерическую игру. Просто хорошо использовали моменты», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет против «Адмирала» 10-го сентября.