    Дэниэл ЛевиПять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 20:19
    • Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
    Все новости спорта

    Никитин: Мы не сыграли феерическую игру, просто хорошо использовали моменты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Динамо
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (6:2).

    Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА
    Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА

    «Первая игра. Мартинс здорово выручил. Удачные голы забили. Поддержка болельщиков была отличной. Пацаны молодчики. Испытывал ли волнение перед возвращением? Я испытываю волнение перед каждой игрой. Сегодня тоже, конечно. Пытался сосредоточиться на работе. Но приятно, конечно.

    Было важно начать новую главу в ЦСКА именно с победы? Мой опыт подсказывает, что закончить лучше победой. Такой самоцели не было. Просто говорили ребятам, что только сильная команда может расти через игру. Я знаю, что нам будет непросто. Принято начинать с победы, но не нужно переоценивать ситуацию.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • 02/09/2025

    • Большая часть голов — это ошибки "Динамо", как об этом говорил Кудашов? Я отчасти согласен с Кудашовым, ребята понимают, что мы не сыграли феерическую игру. Просто хорошо использовали моменты», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет против «Адмирала» 10-го сентября.

