    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
  • 22:11
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово
    Все новости спорта

    Хартли: Тяжёлая игра, можно было понять, что эти команды встречались в финале

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе своей команды в 1-м матче нового сезона КХЛ против «Трактора» (2:1 Б).

    Боб Хартли — главный тренер «Локомотива»
    «Тяжёлая игра. Можно было понять, что эти команды встречались в финале. Очень интенсивная игра. Перед игрой была хорошая презентация, классический "Локомотив". Болельщики поддерживали нас всю игру, спасибо им.

    Что не получилось в реализации большинства? У нас были шансы, но это только начало сезона. Упустили пару возможностей, где-то их вратарь выручил. Меньшинство хорошо отыграло. Наше большинство дало нам шансы, но не голы. Будем работать.

  • 02/09/2025

    • Насколько сработался с командой? Есть определённые моменты в игре, которые подлежат критике. Но это игра ошибок. Будем работать над всеми аспектами игры», — цитирует Хартли Чемпионат.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет против «Северстали» 9-го сентября.

