Хартли: Тяжёлая игра, можно было понять, что эти команды встречались в финале

Главный тренервысказался о победе своей команды в 1-м матче нового сезона КХЛ против(2:1 Б).

«Тяжёлая игра. Можно было понять, что эти команды встречались в финале. Очень интенсивная игра. Перед игрой была хорошая презентация, классический "Локомотив". Болельщики поддерживали нас всю игру, спасибо им.

Что не получилось в реализации большинства? У нас были шансы, но это только начало сезона. Упустили пару возможностей, где-то их вратарь выручил. Меньшинство хорошо отыграло. Наше большинство дало нам шансы, но не голы. Будем работать.

Насколько сработался с командой? Есть определённые моменты в игре, которые подлежат критике. Но это игра ошибок. Будем работать над всеми аспектами игры», — цитирует Хартли Чемпионат.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет против «Северстали» 9-го сентября.