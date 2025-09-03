ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Все новости спорта

    Гончар: У Кравцова есть все для игры в НХЛ, но надо добавить в настырности

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор НХЛ Ванкувер Кэнакс
    Российский тренер Сергей Гончар рассказал, что не хватает нападающему Виталию Кравцову для стабильной игры на уровне НХЛ.

    Виталий Кравцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Кравцов

    «Сразу по Кравцову видно, что у него всё есть — хорошее катание, техника, всё остальное. Надо добавить где‑то в настырности, чаще лезть на ворота, побольше адаптировать свою игру под североамериканский стиль. Чуть больше бросков, борьбы. Эти компоненты нужно развить, чтобы влиться в коллектив "Кэнакс". Тогда ему будет полегче», — приводит слова Гончара «Матч ТВ».

    В текущее межсезонье российский форвард перешел из «Трактора» в «Ванкувер», с которым заключил однолетний контракт на зарплату в 775 тысяч долларов за сезон.

    В прошлом сезоне 25‑летний Кравцов набрал 58 (27+31) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Трактор», добавив к ним 7 (6+1) очков в 19 матчах Кубка Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие