Гончар: У Кравцова есть все для игры в НХЛ, но надо добавить в настырности

Российский тренеррассказал, что не хватает нападающемудля стабильной игры на уровне НХЛ.

«Сразу по Кравцову видно, что у него всё есть — хорошее катание, техника, всё остальное. Надо добавить где‑то в настырности, чаще лезть на ворота, побольше адаптировать свою игру под североамериканский стиль. Чуть больше бросков, борьбы. Эти компоненты нужно развить, чтобы влиться в коллектив "Кэнакс". Тогда ему будет полегче», — приводит слова Гончара «Матч ТВ».

В текущее межсезонье российский форвард перешел из «Трактора» в «Ванкувер», с которым заключил однолетний контракт на зарплату в 775 тысяч долларов за сезон.

В прошлом сезоне 25‑летний Кравцов набрал 58 (27+31) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Трактор», добавив к ним 7 (6+1) очков в 19 матчах Кубка Гагарина.