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    Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Войнов подписал контракт с «Авангардом»

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    Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с защитником Вячеславом Войновым.

    Вячеславом Войновым
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    Вячеславом Войновым

    35-летний игрок, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и двукратный обладатель Кубка Стэнли, будет выступать под номером 26.

    Войнов провtл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо», сыграв 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 22 очка (6 голов и 16 передач) при полезности +5. В плей-офф он принял участие в четырёх играх, забил один гол и имел полезность -3.

    Ранее Войнов выступал за такие клубы КХЛ, как СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс». В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014 годы).

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