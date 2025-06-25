Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Войнов подписал контракт с «Авангардом»

Хоккейный клубподписал однолетний контракт с защитником

35-летний игрок, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и двукратный обладатель Кубка Стэнли, будет выступать под номером 26.

Войнов провtл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо», сыграв 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 22 очка (6 голов и 16 передач) при полезности +5. В плей-офф он принял участие в четырёх играх, забил один гол и имел полезность -3.

Ранее Войнов выступал за такие клубы КХЛ, как СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс». В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014 годы).