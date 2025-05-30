Третьяк назвал оптимальный возраст для перехода в НХЛ

Президент ФХРподелился мыслями по поводу оптимального возраста для отъезда российских хоккеистов в НХЛ

«Есть, конечно, суперзвезды в 18 лет, но их мало. По моему мнению, в 20-23 года нужно стать звездой, тогда тебе легче будет играть. Пока не стал настоящим профессионалом, будешь играть в фарм-клубах. А это тяжелая работа, ездишь много в автобусах. Ты можешь ехать, когда чувствуешь, что созрел как профессиональный хоккеист. А иначе ты можешь и не заиграть», — цитирует слова Третьяка ТАСС.

На днях 20-летние хоккеисты «Локомотива» Дмитрий Симашев и Даниил Бут перешли в «Юту» и подписали с американским клубом контракты на три года.