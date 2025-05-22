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    ЧМ-2025. 1/4 финала 2024/25. США — Финляндия: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная США Сборная Финляндии
    В 17:20 22.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча США — Финляндия в 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею.

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    Последний матч команд между собой: Финляндия — США 1:6. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 1.83.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 0:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • США:
    • Ничья:
    • Финляндия:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча США — Финляндия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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