В 17:20 22.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею.

Последний матч команд между собой: Финляндия — США 1:6. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 1.83 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 0:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

США:

Ничья:

Финляндия:

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