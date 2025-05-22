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    США вытеснят финнов из борьбы

    США — Финляндия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, плей-офф чемпионата мира, 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Финляндия
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    Клейтон Келлер
    В рамках четвертьфинала чемпионата мира США сыграют с Финляндией. Матч пройдет на «Авичи Арене» 22 мая. Начало встречи — в 17:20 (мск). Ставка и прогноз на матч США — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. 1/4 финала 22 Мая 2025 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 17:20 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
    •

    США

    Путь к плей-офф: На групповом этапе сборная США заняла 2-е место, с 17 очками на счету. По дополнительной статистике американцы обошли Чехию, но на 2 пункта отстали от Швейцарии.

    Последние матчи: После двух дежурных побед в матчах с явными аутсайдерами США потерпели разгромное поражение от Швейцарии — 0:3, а затем провели яркую, но весьма спорную игру с Норвегией — 6:5 ОТ.

    США — Финляндия: коэффициенты букмекеров

    Непросто команде Райана Варсофски далось противостояние с Германией — 6:3, вслед за которым американцы уверенно разобрались с Казахстаном — 6:1 и одержали верх над Чехией — 5:2.

    Не сыграют: В составе сборной США нет кадровых потерь.

    Состояние команды: США уверенно прошли групповой турнир, продемонстрировав игровую модель, отличительными чертами которой являются наступательная агрессия и высокая динамика.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    На фоне аутсайдеров команда Райана Варсофски выглядела достаточно собранно, грамотно распоряжаясь пространством на льду, и, как правило, доминируя над соперниками на протяжении всего матча.

    Однако в моменте у США начали появляться уязвимые зоны. Играя с более тактически зрелыми командами, американцы могут допускать потерю концентрации, тем самым нарушая привычную организацию.

    Финляндия

    Путь к плей-офф: В таблице группы A сборная Финляндии прописалась на 3-й строчке с 16 очками в активе. На 3 турнирных пункта команда отстала от лидеров — канадцев.

    Последние матчи: После неоднозначных побед над Австрией и Францией финны потерпели поражение от Швеции — 2:1, которое по итогам предварительного раунда оказалось единственным.

    В четвертом туре коллектив Антти Пеннанена сокрушил Словению — 9:1, после чего одержал весьма скромные победы над Латвией — 2:1, Канадой — 2:1 ОТ и Словакией — 2:1.

    Не сыграют: Микаэль Руохомаа, Тони Сунд.

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    • Состояние команды: Финляндия прошла через непростой групповой этап, по ходу которого постепенно прибавляла с точки тактической структуры и реализации атакующих идей.

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    Если в начале турнира коллектив Антти Пеннанена явно не впечатлял и выглядел рассеянно, то по мере продвижения по дистанции сумел перестроиться и обрести игровую целостность.

    Текущие игровые сочетания Финляндии по-прежнему находятся в процессе становления в контексте взаимодействия на льду. Отсюда порой возникает нестабильность в фазах позиционного наступления.

    Статистика для ставок

    • Сборная США не проигрывает не протяжении 4-х матчей, как и сборная Финляндии

    • В 4-х последних матчах США забивали не менее 5 голов

    • Только в 2-х играх из 7 предыдущих Финляндия пропустила больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.36, а победа Финляндии — в 3.83.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

    Прогноз: В матче с Чехией накануне США продемонстрировали способность справляться с соперниками высшего эшелона, что после игры со Швейцарией вызывало сомнения. На фоне неоднозначной Финляндии глубина состава и тактических решений американцев выглядят более действенно.

    Ставка: США победят за 1.83.

    Прогноз: Переиграть американцев за счет активности впереди Финляндии не удастся, поэтому команда Пеннанена сосредоточится на попытках надежно перекрыть собственную зону, доставив сопернику массу проблем в наступательной фазе.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч США — Финляндия?

    Матч США — Финляндия состоится 22 мая 2025 года в 17:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч США — Финляндия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: США победят.

    Ставка: на что сделать ставку в матче США — Финляндия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «США победят» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча США — Финляндия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче США — Финляндия?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа США оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.36, а победа Финляндии — в 3.83.

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    США — Финляндия: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 22.05.202517:20. США вытеснят финнов из борьбы
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