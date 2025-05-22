США — Финляндия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, плей-офф чемпионата мира, 22 мая 2025 года

США
Финляндия
США
Путь к плей-офф: На групповом этапе сборная США заняла 2-е место, с 17 очками на счету. По дополнительной статистике американцы обошли Чехию, но на 2 пункта отстали от Швейцарии.
Последние матчи: После двух дежурных побед в матчах с явными аутсайдерами США потерпели разгромное поражение от Швейцарии — 0:3, а затем провели яркую, но весьма спорную игру с Норвегией — 6:5 ОТ.
США — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Непросто команде Райана Варсофски далось противостояние с Германией — 6:3, вслед за которым американцы уверенно разобрались с Казахстаном — 6:1 и одержали верх над Чехией — 5:2.
Не сыграют: В составе сборной США нет кадровых потерь.
Состояние команды: США уверенно прошли групповой турнир, продемонстрировав игровую модель, отличительными чертами которой являются наступательная агрессия и высокая динамика.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
На фоне аутсайдеров команда Райана Варсофски выглядела достаточно собранно, грамотно распоряжаясь пространством на льду, и, как правило, доминируя над соперниками на протяжении всего матча.
Однако в моменте у США начали появляться уязвимые зоны. Играя с более тактически зрелыми командами, американцы могут допускать потерю концентрации, тем самым нарушая привычную организацию.
Финляндия
Путь к плей-офф: В таблице группы A сборная Финляндии прописалась на 3-й строчке с 16 очками в активе. На 3 турнирных пункта команда отстала от лидеров — канадцев.
Последние матчи: После неоднозначных побед над Австрией и Францией финны потерпели поражение от Швеции — 2:1, которое по итогам предварительного раунда оказалось единственным.
В четвертом туре коллектив Антти Пеннанена сокрушил Словению — 9:1, после чего одержал весьма скромные победы над Латвией — 2:1, Канадой — 2:1 ОТ и Словакией — 2:1.
Не сыграют: Микаэль Руохомаа, Тони Сунд.
Состояние команды: Финляндия прошла через непростой групповой этап, по ходу которого постепенно прибавляла с точки тактической структуры и реализации атакующих идей.
Если в начале турнира коллектив Антти Пеннанена явно не впечатлял и выглядел рассеянно, то по мере продвижения по дистанции сумел перестроиться и обрести игровую целостность.
Текущие игровые сочетания Финляндии по-прежнему находятся в процессе становления в контексте взаимодействия на льду. Отсюда порой возникает нестабильность в фазах позиционного наступления.
Статистика для ставок
- Сборная США не проигрывает не протяжении 4-х матчей, как и сборная Финляндии
- В 4-х последних матчах США забивали не менее 5 голов
- Только в 2-х играх из 7 предыдущих Финляндия пропустила больше гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.36, а победа Финляндии — в 3.83.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.
- 1.92Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Швейцария — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
- 2.26Даллас — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В матче с Чехией накануне США продемонстрировали способность справляться с соперниками высшего эшелона, что после игры со Швейцарией вызывало сомнения. На фоне неоднозначной Финляндии глубина состава и тактических решений американцев выглядят более действенно.
Ставка: США победят за 1.83.
Прогноз: Переиграть американцев за счет активности впереди Финляндии не удастся, поэтому команда Пеннанена сосредоточится на попытках надежно перекрыть собственную зону, доставив сопернику массу проблем в наступательной фазе.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.