Щитов — о финале КГ: Очень интересная, бескомпромиссная серия, много борьбы

Бывший защитниквысказался о финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между

Напомним, что в 4-м матче серии «железнодорожники» обыграли челябинцев со счетом 3:1.

«Хоккей в финале Кубка Гагарина фантастический, очень интересная, бескомпромиссная серия, много борьбы. И смотреть ее гораздо интереснее чем чемпионат мира, который сейчас проходит в Дании и Швеции.

Все тут есть: и силовые приемы, и стычки. Но все это не со зла, просто проявление эмоций. Это говорит о том, что команды не хотят друг другу уступать, в конце игроки обнимутся и пожмут друг другу руки. Это отличный хоккей, который нравится болельщикам и телезрителям», — заявил Щитов «Матч ТВ».

После 4-го поединка «Локомотив» обыгрывает «Трактор» со счетом в серии 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.