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    Щитов — о финале КГ: Очень интересная, бескомпромиссная серия, много борьбы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов высказался о финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»
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    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»

    Напомним, что в 4-м матче серии «железнодорожники» обыграли челябинцев со счетом 3:1.

    «Хоккей в финале Кубка Гагарина фантастический, очень интересная, бескомпромиссная серия, много борьбы. И смотреть ее гораздо интереснее чем чемпионат мира, который сейчас проходит в Дании и Швеции.

    Все тут есть: и силовые приемы, и стычки. Но все это не со зла, просто проявление эмоций. Это говорит о том, что команды не хотят друг другу уступать, в конце игроки обнимутся и пожмут друг другу руки. Это отличный хоккей, который нравится болельщикам и телезрителям», — заявил Щитов «Матч ТВ».

  • «Трактор» — «Локомотив» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» одержал уверенную победу над «Трактором» (3:1) в 4-м матче розыгрыша Кубка Гагарина.
  • Сегодня

    • После 4-го поединка «Локомотив» обыгрывает «Трактор» со счетом в серии 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.

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