«Локомотив» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина челябинскийуступил ярославскомусо счетом 1:3.

На 14-й минуте Максим Березкин открыл счет в матче, ему ассистировали Максим Шалунов и Артур Каюмов.

Вторая шайба в матче случилась только на 48-й минуте после точного броска Ильи Николаева, а голевую передачу ему отдал Павел Красковский.

«Трактор» смог забросить лишь шайбу престижа на 58-й минуте в исполнении Владимира Ткачева, которому ассистировал Чарльз Робинсон.

Точку в матче на последних секундах встречи поставил нападающий гостей Денис Алексеев, поразивший пустые ворота.

Кубок Гагарина. Финал «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Голы: Березкин — 9 (Шалунов, Каюмов), 13:06 — 0:1. Николаев — 2 (Красковский), 47:02 — 0:2. Ткачев — 3 (Робинсон), 57:17 — 1:2. Алексеев — 3 (мен., п.в.), 59:40 — 1:3Вратари: Фукале — ИсаевБроски: 29 (7+6+16) — 26 (8+7+11)Штраф: 2 — 7Счет в серии: 1-3

Таким образом, «Локомотив» повел в серии со счетом 3-1 и уже в следующей игре может стать победителем Кубка Гагарина. Он пройдет 19 мая в Челябинске.