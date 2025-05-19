«Трактор» — «Локомотив» 0:1. Онлайн, прямая трансляция

«Трактор» встретится с «Локомотивом» в 4-м поединке финала розыгрыша Кубка Гагарина. Челябинцы проигрывают в серии со счетом 1:2. В предстоящем матче «Трактор» попытается сравняться с «Локомотивом».

Ход матча

32' Жесткий силовой прием, на сей раз пострадал защитник «Трактора» Григорий Дронов. Игрок обороны самостоятельно покинул площадку.

32' «Локомотив» продолжает давить «Трактор» в их же зоне, создав пару опасных моментов. После наброса от синей линии Зак Фукале зафиксировал шайбу, дав своим игрокам возможность поменяться.

31' «Локомотив» закрыл «Трактор» в чужой зоне, челябинцы сумели отбиться, но совершили проброс. Вбрасывание в зоне хозяев.

30' Василий Глотов набрасывает в сторону ворот соперника, но шайба пролетела мимо. Виталий Кравцов попытался добить, но Даниил Исаев надежен!

30' Проброс. Вбрасывание будет производиться в зоне «Локомотива».

29' Офсайд фиксируют арбитры. Игрок «Локомотива» еще не вышел из зоны соперника, а уже собирался начать новую атаку — так нельзя.

28' Серия жестких силовых приемов в исполнении обеих команд.

27' «Трактор» нанес ответную атаку, но в очередной раз защитники «Локомотива» проявили хладнокровность, без шансов для нападающих челябинцев.

26' Опаснейший момент! Байрон Фрейз едва не заводит шайбу в ворота, но Зак Фукале успел среагировать.

24' «Трактор» пробросился. Вбрасывание в зоне хозяев.

24' Александр Радулов активно прессингует и не дает «Трактору» начать атаку.

23' «Локомотив» хозяйничает в зоне «Трактора», но без опасных моментов. Челябинцы навязывают свою борьбу.

22' Блажиевский жестко встретил Сурина. Получился классный силовой прием, игрок «Локомотива» избежал травмы.

21' Второй период стартовал! «Трактор» выиграл вбрасывание.

20' Первый период завершен!

20' Проброс в исполнении «Локомотива». В 1-м периоде осталось играть 5 секунд.

20' Максим Шабанов нанес силовой прием Павлу Красковскому и сбил его с ног.

19' «Трактор» в очередной раз пытается бросать от синей, но на сей раз игроки «Локомотива» блокируют броски хозяев.

18' «Локомотив» не пускает соперников вглубь своей зоны. «Трактору» приходится наносить броски от синей линии, без особого успеха.

17' «Трактор» теряет шайбу в своей зоне. «Локомотив» пытается создать опасный момент, но игроки обороны хозяев работают четко.

15' «Трактор» отвечает молниеносной атакой. Максим Шабанов доставляет шайбу на пятак, а его партнер попытался добить, но защитники «Локомотива» сработали грамотно и не дали забросить шайбу.

15' У «Локомотива» снова опасный момент! Форвад гостей попал в штангу после добивания!

14' ГОЛ! 0:1! «Локомотив» убежал в очередную контратаку 2 в 1. Максим Шалунов отдал четкую передачу на Максима Березкина, а тот отправил шайбу в ворота. Зак Фукале был бессилен в этой ситуации.

12' Опасный момент у ворот Даниила Исаева. Игроки «Трактора» пробрались на пятак ярославцев, но шайба прошла мимо ворот.

11' Василий Глотов активно едет в зону соперника, но защитники «Локомотива» встречают его и не дают пройти.

11' И снова опасная контратака «Локомотива»! Байрон Фрэйз бросал со средней дистанции, но Зак Фукале снова на месте.

9' «Локомотив» активно прессингует «Трактор» в чужой зоне и отбирает шайбу, но челябинцы смогли довольно быстро вернуть ее обратно.

8' Несколько опасных бросков «Трактора» от синей линии. Даниил Исаев на страже ворот.

8' Артем Блажиевский ошибается в простой ситуации в своей зоне, но форвард «Локомотива» Кирьянов не сумел воспользовать осечкой соперника, нанеся бросок в живот Фукале.

7' «Локомотив» выиграл вбрасывание в зоне «Трактора» и нанес несколько опасных бросков. Фукале на месте!

6' Александр Радулов в своем репертуаре! Зак Фукале накрыл шайбу и остановил игру, а форвард «Локомотива» подъехал к вратарю, но защитникам «Трактора» это не понравилось. Случилась небольшая стычка.

6' Максим Березкин получил повреждение у ворот «Трактора». Форвард «Локомотива» самостоятельно покинул площадку.

5' «Трактор» попал в офсайд. Василий Глотов не согласовал действия с партнерами по команде.

5' Контратака «Локомотива» 3 в 2! Кирьянов опасно бросал со средней дистанции, шайба ушла за пределы площадки.

4' Максим Шабанов отдавал передачу на дальнюю стангу, но Виталий Кравцов не смог замкнуть. Шайба прошла мимо ворот.

2' Борьба в зоне «Трактора». Игроки «Локомотива» пытаются навязать борьбу челябинцам, но хозяева вывели шайбу из зоны.

1' Стартовое вбрасывание. Александр Кадейкин выиграл «точку» у Максима Шалунова. Игра началась!

До матча

17:01 Гимн спет. Практически все готово к началу матча!

16:55 На ледовой арене «Трактор» полнейший аншлаг. Билеты были проданы буквально за 20 минут, а сейчас все зрители собрались в одном месте — на матче между «Трактором» и «Локомотивом». Свист болельщиков поражает воображение, скоро начало матча!

16:50 Интересный факт! Болельщики «Локомотива» уже собираются на «Арене-2000» в Ярославле, чтобы поболеть за свою команду. Более 3000 билетов уже продано, команда Игоря Никитина точно не останется без поддержки!

16:47 У «Локомотива» также есть изменение в составе, единственное. Нападающий Александр Полунин заменил Даниила Тесанова. Оба форварда отлично проявляют себя в нынешнем плей-офф.

16:41 Несмотря на возвращение Светлакова и Робинсона, нападающие Егор Попов и Александр Рыков остались в составе «Трактора». Именно эти хоккеисты заменяли травмированных игроков в прошлом матче. В составе челябинцев отсутствует Михаил Горюнов-Рольгизер.

16:36 Они вернулись! Андрей Светлаков и Чарльз Робинсон сыграют за «Трактор» в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. Эти нападающие получили травмы во 2-й игре против «Локомотива» и не смогли принять участие в третьем поединке.

Составы команд

«Трактор»

Вратарь: Фукале (Мыльников)

Защитники: Дронов — Кэмпфер, Блажиевский — Телегин, Коромыслов — Дэй

Нападающие: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Кравцов — Ткачев — Глотов, Рыков — Робинсон — Коростелев, Попов — Светлаков — Жарков

«Локомотив»

Вратарь: Исаев (Мельничук)

Защитники: Береглазов — Сергеев, Черепанов — Гернат, Рафиков — Елесин, Симашев

Нападающие: Каюмов — Шалунов — Березкин, Радулов — Иванов — Сурин, Алексеев — Красковский — Полунин, Кирьянов — Фрэз — Паник, Николаев

Личные встречи

«Трактору» тяжело даются матчи против «Локомотива». «Железнодорожники» частенько огорчают челябинцев, особенно при своих же болельщиках. «Трактор» не побеждал «Локомотив» на своей площадке с 2022-го года.

В рамках КХЛ команды успели провести 38 матчей, в которых ярославцы сумели победить 26 раз, а «Трактор» — только 12.