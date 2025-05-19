Никитин: Как не отдать серию со счетом 3:1? Игроки сами должны проявить сознательность

Главный тренервысказался о победе своей команды в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против(3:1).

«Концовка получилась нервозной. Но в целом — победа. Готовимся дальше.

Удивило ли решение Байрона Фрэза ударить соперника клюшкой между ног? Да, там был ситуационный момент. Нужно было там по‑другому действовать. Но это игра. Столько нюансов, что могло повернуться в любую сторону. Свои корректировки мы внесем.

Счет в серии соответствует реалиям? У меня в карьере было достаточно моментов, когда счет соответствовал или нет. Эта статистика не имеет значения.

Как залезть в голову игрокам, чтобы не отдать серию со счета 3–1? Никому не надо никуда лезть. Игроки сами должны проявить сознательность. Что я скажу? Игра покажет. А мы стали опытнее, это однозначно. Это как мужчина, который проходит определенные стадии развития. Наша команда через это тоже идет. Тем интереснее хоккей, что тут идет такая эволюция.

Трудно ли было определить ту четверку игроков, кто выйдет в концовке на лед? Это же моя работа. Как говорил Виктор Тихонов, у тренера должно быть чутьишко, кого выпустить. Поверьте, это не всегда работает. Но сегодня получилось. Парни — молодчики», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» обыгрывает «Трактор» со счетом в серии 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.