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    Никитин: Как не отдать серию со счетом 3:1? Игроки сами должны проявить сознательность

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Концовка получилась нервозной. Но в целом — победа. Готовимся дальше.

    Удивило ли решение Байрона Фрэза ударить соперника клюшкой между ног? Да, там был ситуационный момент. Нужно было там по‑другому действовать. Но это игра. Столько нюансов, что могло повернуться в любую сторону. Свои корректировки мы внесем.

    Счет в серии соответствует реалиям? У меня в карьере было достаточно моментов, когда счет соответствовал или нет. Эта статистика не имеет значения.

    Как залезть в голову игрокам, чтобы не отдать серию со счета 3–1? Никому не надо никуда лезть. Игроки сами должны проявить сознательность. Что я скажу? Игра покажет. А мы стали опытнее, это однозначно. Это как мужчина, который проходит определенные стадии развития. Наша команда через это тоже идет. Тем интереснее хоккей, что тут идет такая эволюция.

  • «Трактор» — «Локомотив» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» одержал уверенную победу над «Трактором» (3:1) в 4-м матче розыгрыша Кубка Гагарина.
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    • Трудно ли было определить ту четверку игроков, кто выйдет в концовке на лед? Это же моя работа. Как говорил Виктор Тихонов, у тренера должно быть чутьишко, кого выпустить. Поверьте, это не всегда работает. Но сегодня получилось. Парни — молодчики», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» обыгрывает «Трактор» со счетом в серии 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.

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