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    Борис Миронов станет новым главным тренером тольяттинской «Лады»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    Новым главным тренером тольяттинской «Лады» станет Борис Миронов.

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    Официальное объявление о его назначении ожидается после финала Кубка Гагарина. Сейчас 53-летний специалист работает в тренерском штабе Бенуа Гру в челябинском «Тракторе», где отвечает за игру в обороне и меньшинстве.

    В сезоне 2021/22 под его руководством «Спартак» занял шестое место в Западной конференции и вышел во второй раунд плей-офф.

    В сезоне-2024/25 «Лада» заняла десятое место в Восточной конференции КХЛ и не попала в плей-офф. После ухода Олега Браташа в ноябре обязанности главного тренера исполнял Павел Зубов.

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