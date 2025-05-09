Борис Миронов станет новым главным тренером тольяттинской «Лады»

Новым главным тренером тольяттинскойстанет

Официальное объявление о его назначении ожидается после финала Кубка Гагарина. Сейчас 53-летний специалист работает в тренерском штабе Бенуа Гру в челябинском «Тракторе», где отвечает за игру в обороне и меньшинстве.

В сезоне 2021/22 под его руководством «Спартак» занял шестое место в Западной конференции и вышел во второй раунд плей-офф.

В сезоне-2024/25 «Лада» заняла десятое место в Восточной конференции КХЛ и не попала в плей-офф. После ухода Олега Браташа в ноябре обязанности главного тренера исполнял Павел Зубов.