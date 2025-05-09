Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира

одержала победу над(2:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

В составе финской сборной голы записали на свой счет Патрик Пуйстола и Юусо Пярссинен.

У Австрии единственную шайбу забросил Бернд Вольф.

Чемпионат мира. Группа A Австрия — Финляндия — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Голы: Пуйстола — 1 (Сало, Хямеэнахо), 4:38 — 0:1. Пярссинен — 1 (Сеппяля, Песонен), 7:06 — 0:2. Вольф — 1 (Унтервегер, Шнайдер), 13:54 — 1:2Вратари: Толванен — СаросБроски: 16 (5+2+9) — 28 (11+8+9)Штраф: 8 — 8

После этого матча Финляндия лидирует в группе А с 3 очками в активе, а у Австрии пока нет набранных баллов.