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    Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира

    Австрия — Финляндия: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Финляндии
    Финляндия одержала победу над Австрией (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе финской сборной голы записали на свой счет Патрик Пуйстола и Юусо Пярссинен.

    У Австрии единственную шайбу забросил Бернд Вольф.

    Чемпионат мира. Группа A
    Австрия — Финляндия — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
    Голы: Пуйстола — 1 (Сало, Хямеэнахо), 4:38 — 0:1. Пярссинен — 1 (Сеппяля, Песонен), 7:06 — 0:2. Вольф — 1 (Унтервегер, Шнайдер), 13:54 — 1:2Вратари: Толванен — СаросБроски: 16 (5+2+9) — 28 (11+8+9)Штраф: 8 — 8

    После этого матча Финляндия лидирует в группе А с 3 очками в активе, а у Австрии пока нет набранных баллов.

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