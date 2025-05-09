Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе финской сборной голы записали на свой счет Патрик Пуйстола и Юусо Пярссинен.
У Австрии единственную шайбу забросил Бернд Вольф.
Чемпионат мира. Группа A
Австрия — Финляндия — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Пуйстола — 1 (Сало, Хямеэнахо), 4:38 — 0:1. Пярссинен — 1 (Сеппяля, Песонен), 7:06 — 0:2. Вольф — 1 (Унтервегер, Шнайдер), 13:54 — 1:2Вратари: Толванен — СаросБроски: 16 (5+2+9) — 28 (11+8+9)Штраф: 8 — 8
После этого матча Финляндия лидирует в группе А с 3 очками в активе, а у Австрии пока нет набранных баллов.