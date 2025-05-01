2-й таймАтлетик — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Министр спорта Словакии призвал взять игроков из КХЛ на ЧМ

    Хоккей Сборная Словакии
    Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк призвал вызвать в национальную команду хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.

    Рихард Паник
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рихард Паник

    «Прошу вас и настоятельно рекомендую при формировании состава национальной команды учитывать как можно больше игроков из КХЛ.

    Эти хоккеисты достойно представляют Словакию на самом высоком уровне. Они находятся в отличной форме, и их участие в сборной определенно повысило бы наши шансы на успех.

    Давайте не вмешивать политику в спорт. Отдайте приоритет спортивным достижениям, качеству игры и гордости за словацких игроков — независимо от того, где они выступают», — написал чиновник в собственных соцсетях.

    Чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.

    В КХЛ выступает 9 хоккеистов из Словакии — Мартин Гернат и Рихард Паник («Локомотив»), Михал Чайковски и Адам Ружичка («Спартак»), Адам Лишка («Северсталь»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Патрик Рыбар и Томаш Юрчо («Куньлунь»), Марио Грман («Адмирал»).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Атлетик» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Выстоит ли «Будё-Глимт» против «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» подтвердит статус фаворита?
  • «Юргорден» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серундоло — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Торино — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие