Министр спорта Словакии призвал взять игроков из КХЛ на ЧМ

Министр туризма и спортаРудольф Гуляк призвал вызвать в национальную команду хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.

«Прошу вас и настоятельно рекомендую при формировании состава национальной команды учитывать как можно больше игроков из КХЛ.

Эти хоккеисты достойно представляют Словакию на самом высоком уровне. Они находятся в отличной форме, и их участие в сборной определенно повысило бы наши шансы на успех.

Давайте не вмешивать политику в спорт. Отдайте приоритет спортивным достижениям, качеству игры и гордости за словацких игроков — независимо от того, где они выступают», — написал чиновник в собственных соцсетях.

Чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.

В КХЛ выступает 9 хоккеистов из Словакии — Мартин Гернат и Рихард Паник («Локомотив»), Михал Чайковски и Адам Ружичка («Спартак»), Адам Лишка («Северсталь»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Патрик Рыбар и Томаш Юрчо («Куньлунь»), Марио Грман («Адмирал»).