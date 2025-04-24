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    Ги Буше: Я горжусь нашими парнями, которые противостояли «Локомотиву»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении своей команды в решающем 7-м матче второго раунда серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ2).

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
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    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Еще до того, как серия началась, я сказал, что ожидаю семь матчей и где‑то даже три овертайма. Наши игроки выложились по полной. Когда я принял команду, у нас стояла задача выйти в плей‑офф. Все игроки проделали огромную работу, чтобы туда попасть. Первая серия против "Металлурга" очень много отняла у нас. У нас были растяжения, переломы, кто‑то не мог вставать без боли, кто‑то не мог сидеть. Все выходили, бились и боролись. Если бы мы сегодня одержали победу, я не знаю, на сколько бы нас хватило бы дальше.

    Наши игроки — замечательные люди. Мы отыгрались (в серии) с 1–3, сегодня с 0:2. "Локомотив" — настоящая хоккейная машина, которая строится на протяжении четырех лет. Я горжусь нашими парнями, которые этой команде противостояли.

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    • Как перестраивали команду перед третьим периодом? Нам необходимо было отыгрываться, нужно было вносить корректировки. Ребята боролись, понимали, что надо спасать ситуацию, проявляли желание. Командная игра — этого ребята и придерживались, не сдавались. От этого отношения мы и будем отталкиваться дальше», — передает слова Буше «Матч ТВ».

    «Авангард» проиграл серию 2-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотиву» со счетом 3:4. В полуфинале плей-офф КХЛ «железнодорожники» встретятся с «Салаватом Юлаевым».

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