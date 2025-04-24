Ги Буше: Я горжусь нашими парнями, которые противостояли «Локомотиву»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в решающем 7-м матче второго раунда серии плей-офф КХЛ против(2:3 ОТ2).

«Еще до того, как серия началась, я сказал, что ожидаю семь матчей и где‑то даже три овертайма. Наши игроки выложились по полной. Когда я принял команду, у нас стояла задача выйти в плей‑офф. Все игроки проделали огромную работу, чтобы туда попасть. Первая серия против "Металлурга" очень много отняла у нас. У нас были растяжения, переломы, кто‑то не мог вставать без боли, кто‑то не мог сидеть. Все выходили, бились и боролись. Если бы мы сегодня одержали победу, я не знаю, на сколько бы нас хватило бы дальше.

Наши игроки — замечательные люди. Мы отыгрались (в серии) с 1–3, сегодня с 0:2. "Локомотив" — настоящая хоккейная машина, которая строится на протяжении четырех лет. Я горжусь нашими парнями, которые этой команде противостояли.

Как перестраивали команду перед третьим периодом? Нам необходимо было отыгрываться, нужно было вносить корректировки. Ребята боролись, понимали, что надо спасать ситуацию, проявляли желание. Командная игра — этого ребята и придерживались, не сдавались. От этого отношения мы и будем отталкиваться дальше», — передает слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» проиграл серию 2-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотиву» со счетом 3:4. В полуфинале плей-офф КХЛ «железнодорожники» встретятся с «Салаватом Юлаевым».