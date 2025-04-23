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    «Локомотив» обыграл «Авангард» и пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина

    «Локомотив» — «Авангард»: счет матча 3:2 ОТ2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Локомотив» во 2-м овертайме одолел «Авангард» (3:2 ОТ2) в седьмом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

    Александр Полунин — нападающий «Локомотива»
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    Александр Полунин — нападающий «Локомотива»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Локомотива» отличились Александр Радулов и Егор Сурин.

    В составе «Авангарда» шайбы забросили Евгений Кулик и Константин Окулов.

    Команды довели дело до второго овертайма, где сильнее оказался «Локомотив». Победный бросок на счету Александра Полунина.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 2ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Радулов — 4 (Шалунов, Гернат), 11:50 — 1:0. Сурин — 2 (Кирьянов, Рафиков), 30:23 — 2:0. Кулик — 3 (Ткачев, Прохоркин), 48:16 — 2:1. Окулов — 3 (Шарипзянов, Ткачев), 57:26 — 2:2. Полунин — 2 (Бут), 86:31 — 3:2Вратари: Исаев — Серебряков (57:15 — 57:26)Броски: 58 (19+14+3+22) — 32 (3+4+15+10)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Локомотив» пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретится с «Салаватом Юлаевым».

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