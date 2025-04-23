Тренер «Спартака» Жамнов: Мы пока ментально не готовы к некоторым моментам

Главный тренервысказался о поражении своей команды в решающем 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(2:3).

«Каковы факторы, что вы вели в серии 3–1, а стало 3–4? Разберемся, нужно время для анализа. Ясно, что отдали инициативу, ведя 3–1 в серии. Играя предыдущий матч дома, должны были решать вопрос. Надо отдать должное сопернику, ребята бились, провели хорошую серию. И моя ошибка как тренера, что те вещи, которые говорил ребятам, не дошли до них. В целом мы пока ментально не готовы к некоторым моментам, когда много напряжения в игре. Бывает, что мы теряемся иногда.

Ребята бились и старались, серия интересная и тяжелая. Опыта в концовке нам не хватило. Мы впервые играли седьмой матч, была видна нервозность у ребят. Команда выигрывает и проигрывает вместе.

Не хватало "рабоче‑крестьянских" голов? Не хватало. Чему должен научиться "Спартак" как клуб? Проходить второй раунд», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» вел в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1, но упустив преимущество и проиграл со счетом 3:4.