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    Тренер «Спартака» Жамнов: Мы пока ментально не готовы к некоторым моментам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды в решающем 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3).

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Каковы факторы, что вы вели в серии 3–1, а стало 3–4? Разберемся, нужно время для анализа. Ясно, что отдали инициативу, ведя 3–1 в серии. Играя предыдущий матч дома, должны были решать вопрос. Надо отдать должное сопернику, ребята бились, провели хорошую серию. И моя ошибка как тренера, что те вещи, которые говорил ребятам, не дошли до них. В целом мы пока ментально не готовы к некоторым моментам, когда много напряжения в игре. Бывает, что мы теряемся иногда.

    Ребята бились и старались, серия интересная и тяжелая. Опыта в концовке нам не хватило. Мы впервые играли седьмой матч, была видна нервозность у ребят. Команда выигрывает и проигрывает вместе.

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    • Не хватало "рабоче‑крестьянских" голов? Не хватало. Чему должен научиться "Спартак" как клуб? Проходить второй раунд», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    Напомним, что «Спартак» вел в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1, но упустив преимущество и проиграл со счетом 3:4.

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