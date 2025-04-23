«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Уфимскийна своем льду оказался сильнее московскогов 7-м матче 1/4 финала Кубка Гагарина — 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шелдон Рэмпал (18') и Владислав Ефремов (35') и Алексей Василевский (55').

В составе «Спартака» отличились Иван Морозов (40') и Даниил Орлов (51').

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы Ремпал — 8 (бол., Хмелевский), 17:37 — 1:0. Ефремов — 4 (Сучков), 34:02 — 2:0. Морозов — 5 (Голдобин, Порядин), 39:38 — 2:1. Орлов — 2 (Голдобин), 50:04 — 2:2. Василевский — 3 (Хмелевский, Алалыкин), 55:55 — 3:2Вратари Вязовой — Загидулин (59:16)Штраф 0 — 4Броски 33 (13+17+3) — 38 (9+11+18)

Для уфимской команды этот полуфинал Кубка Гагарина стал первым с 2019 года.

Подопечные Виктора Козлова в следующем раунде встретятся с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».