«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Алексей Василевский Фото: globallookpress.com
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шелдон Рэмпал (18') и Владислав Ефремов (35') и Алексей Василевский (55').
В составе «Спартака» отличились Иван Морозов (40') и Даниил Орлов (51').
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы Ремпал — 8 (бол., Хмелевский), 17:37 — 1:0. Ефремов — 4 (Сучков), 34:02 — 2:0. Морозов — 5 (Голдобин, Порядин), 39:38 — 2:1. Орлов — 2 (Голдобин), 50:04 — 2:2. Василевский — 3 (Хмелевский, Алалыкин), 55:55 — 3:2Вратари Вязовой — Загидулин (59:16)Штраф 0 — 4Броски 33 (13+17+3) — 38 (9+11+18)
Для уфимской команды этот полуфинал Кубка Гагарина стал первым с 2019 года.
Подопечные Виктора Козлова в следующем раунде встретятся с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».