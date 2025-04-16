Сучков прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» в матче против «Спартака»

Нападающийвысказался о поражении своей команды в 3-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(2:4).

«Почему провалили начало матча? Мы все игры начинаем как будто неважно. Хотя в раздевалке обо всем говорится, всё обсуждается. И вроде все готовы, но мы всё равно упускаем какую‑то нить в самом начале. А потом уже начинаем всё спасать. Сложно сказать… Будем думать, исправляться. Потому что начало игры — это очень важно.

Почему "Салават" никак не может победить в гостях? Наверное, тут влияет размер площадки. Мы привыкли выступать на "Уфа Арене". И поддержка очень важна. Но площадка имеет значение. Как будто в гостях всё немного быстрее, плотнее. А мы начинаем отбрасываться от шайбы, хотя ее нужно держать, созидать», — приводит слова Сучкова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» проигрывает в серии со «Спартаком» со счетом 1:2. Следующая игра между этими командами состоится 17-го апреля в Москве.